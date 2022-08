Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Nope" – Horrorthriller von Jordan Peele

Etwas schwebt im Himmel über den Hügeln außerhalb von Los Angeles und lässt tödliche Geschosse regnen. Nach "Get Out" und "Wir" zeigt Regisseur und Drehbuchautor Jordan Peele erneut sein Talent für unheimliche Geschichten, mit Oscar-Preisträger Daniel Kaluuya in der Hauptrolle. Ein origineller Blockbuster mal ohne Superhelden.