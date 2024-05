Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Kultur > Bachmann-Preis: Tijan Sila und Olivia Wenzel gehen ins Rennen

Bachmann-Preis: Tijan Sila und Olivia Wenzel gehen ins Rennen

Am Freitagmorgen wurden die Teilnehmer der 48. Auflage der "Tage der deutschsprachigen Literatur" in Klagenfurt bekannt gegeben. Darunter finden sich in diesem Jahr durchaus bekannte Namen.