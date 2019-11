Ziegenhaltung in Thüringen - 30 Jahre nach dem Fall der Mauer

Wie auf einem Ökobetrieb

Der Ziegenhof Peter ist auch ein Archehof. Eigentlich sieht es hier aus wie auf einem Ökobetrieb. Doch Katja Peter und ihr Mann Wolfgang bewirtschaften ihn konventionell. In dem mit Stroh eingestreuten Stall hat jede der knapp 90 Ziegen umgerechnet gut fünf Quadratmeter Platz. Das ist mehr als doppelt so viel wie die Haltungsverordnung vorschreibt. So kommen sich die Tiere nicht in die Quere. Die Böcke und die Lämmer sind in Frischluftställen extra untergebracht.