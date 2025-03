09.02.2018, 07:29 Uhr Bildbeitrag

Zahl der Grippefälle in Deutschland steigt

Fieber, Husten, Kopfschmerzen: Unter den Menschen in Deutschland breitet sich derzeit vermehrt die Grippe aus. In der vergangenen Woche wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin bislang 15.188 labordiagnostisch bestätigte Fälle gemeldet.

Von Rüdiger Hennl