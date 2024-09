Wetter in Bayern dreht auf stürmisch: Warnung vor Orkanböen

Waren zuletzt noch Sonnenbrille und T-Shirt die gefragteste Wetterausrüstung in Bayern, so muss in den kommenden Tagen wärmere Kleidung ran. Es wird wieder herbstlicher im Freistaat und das bedeutet: Wind, Regen und fallende Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für einige Orte aber auch eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Wetter in Bayern wird regnerisch

Generell verabschiedet sich die Sonne in den nächsten Tagen in weiten Teilen Bayerns, die Temperaturen gehen zurück und es wird wieder regnerischer. Am Donnerstag soll es lediglich in den Alpen und am Inn trocken bleiben, mit gelegentlichen Aufheiterungen. Die Temperaturen werden dabei zwischen 15 und 20 Grad liegen, wie der DWD mitteilte.

Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen

Außerdem könne es windig werden - auf den Bergen sogar stürmisch. Laut den Meteorologen treten heute auf hohen Alpengipfeln insbesondere zwischen Allgäuer Alpen und Karwendel zeitweise orkanartige Böen bzw. Orkanböen zwischen 110 und 130 km/h aus südlichen Richtungen auf. Es liegt eine entsprechende Unwetterwarnung vor. Betroffen sind vor allem der Süden Oberbayerns und das südliche Schwaben.