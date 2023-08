Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Waldbrände auf Teneriffa: Vier Dörfer evakuiert

Auf der kanarischen Insel Teneriffa ist im Naturpark rund um den Vulkan Teide ein Waldbrand ausgebrochen. Behörden ordneten am Mittwoch die Evakuierung von vier Dörfern an. In der vergangenen Wochen gab es auf den Kanaren eine Hitzewelle.