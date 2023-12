Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Magma-Ausbruch auf Island verliert etwas an Kraft

Magma-Ausbruch auf Island verliert etwas an Kraft

Die Intensität des Magma-Ausbruchs in Island hat nachgelassen, die Eruptionen sind nicht mehr so hoch. Wie lange es dauert, bis evakuierte Anwohner ganz in ihre Häuser zurückkehren können, ist aber unklar, der Ausbruch könnte noch lange anhalten.