US-Wahl im Ticker: Trump wählt und gibt Versprechen

18.25 Uhr: Trump wählt und gibt Versprechen

Donald Trump hat im US-Bundesstaat Florida seine Stimme abgegeben. Nach seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal in West Palm Beach äußerte sich der Ex-Präsident "sehr zuversichtlich", wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Er glaube, er habe einen "großartigen Wahlkampf" gegen seine demokratische Rivalin Kamala Harris geführt, sagte Trump zudem vor Journalisten. Zugleich versprach er, eine mögliche Wahlniederlage bei einem fairen Wahlverlauf anzuerkennen. "Wenn ich eine Wahl verliere, wenn es eine faire Wahl ist, wäre ich der Erste, der das anerkennt", sagte Trump. "Bislang denke ich, dass sie fair war."

17.55 Uhr: Habeck setzt auf Harris-Sieg

Vize-Kanzler Robert Habeck sagt in Berlin, er hoffe, dass Harris "das Ding macht". Es sei aber eine längere Phase der Unklarheit möglich. "Meine Prognose ist, dass wir es morgen und übermorgen noch nicht sicher wissen und vielleicht noch länger nicht sicher wissen." Die Bundesregierung sollte deswegen selbst jetzt jede Hängepartie vermeiden.

17.28 Uhr: Harris und Trump kämpfen bis zuletzt um jede Wählerstimme

Angesichts des als äußerst knapp vorhergesagten Rennens um das Weiße Haus werben Kamala Harris und Donald Trump auch am Wahltag unermüdlich um jede Stimme – auch in Online-Netzwerken. "Wenn wir kämpfen, gewinnen wir", schrieb die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris am Dienstag im Online-Dienst X. Der republikanische Ex-Präsident Trump bezeichnete den angebrochenen Wahltag bei X als den "wichtigsten Tag in der amerikanischen Geschichte".

17.23 Uhr: Faktenfuchs – Desinformation im Vorfeld der Wahl soll Ergebnisse diskreditieren

Dass bei einer Wahl der Wahlvorgang oder Teile des Prozesses Ziel von Desinformation sind, ist häufiger zu beobachten – übrigens auch in Deutschland, wie dieser #Faktenfuchs zeigt. Dadurch soll die demokratische Institution der Wahl – und ihre Ergebnisse – diskreditiert werden.

Experten wie David Becker gehen davon aus, dass Trump dadurch bereits im Vorfeld der Wahl falsche Behauptungen platziert, auf die er sich im Falle einer Niederlage stützen könnte. Becker ist Direktor des Center for Election Innovation and Research: "Sie können absolut darauf wetten, dass Trump, wenn er verliert, behaupten wird, dass es eine weit verbreitete Wahlbeteiligung von Nicht-Staatsbürgern gab, ohne dass es dafür irgendwelche Beweise gäbe", sagte Becker dem US-Radiosender NPR. "Und das wird zu Wut und möglicherweise zu Gewalt führen."

17.09 Uhr: Auf diese Bezirke blicken Experten für erste Trends

Wenn in den beiden wahlentscheidenden Bundesstaaten Georgia und North Carolina an der US-Ostküste um 01.00 Uhr beziehungsweise 01.30 Uhr MEZ die Wahllokale schließen, gibt es möglicherweise erste Hinweise darauf, wie die weitere Wahlnacht verlaufen könnte. Eine schnelle Entscheidung wird dort zwar nicht erwartet, aber die vorliegenden Ergebnisse könnten relativ rasch einen ersten Eindruck vermitteln, aus dem sich weitere Trends ableiten lassen.

16.52 Uhr: FBI warnt vor gefälschten Videos mit Desinformationen

Das FBI warnt vor zwei gefälschten Videos zur Wahl. In einem sei von Terrordrohungen die Rede. Es soll von der US-Strafverfolgungsbehörde stammen und die Amerikaner aufrufen, per Fernwahl abzustimmen, teilt das FBI mit. In dem anderen sei Wahlbetrug unter den Insassen von fünf Gefängnissen das Thema. Beide seien nicht echt. "Versuche, die Öffentlichkeit mit falschen Informationen über Bedrohungseinschätzungen und Aktivitäten des FBI zu täuschen, zielen darauf ab, unseren demokratischen Prozess zu untergraben und das Vertrauen in das Wahlsystem zu zerstören."

16.37 Uhr: Faktenfuchs – Trumps Strategie der "Big Lie"

Donald Trumps Ziel ist es, eine Win-win-Situation herzustellen – und zwar mithilfe von Lügen: Entweder er gewinnt die US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 als Kandidat der Republikaner. Oder er wird sagen, er hätte eigentlich gewonnen, wenn nicht gepfuscht worden wäre. Dass er lügen wird, ist recht wahrscheinlich – denn Falschbehauptungen über angeblich manipulierte Wahlen verbreitet Trump seit vielen Jahren.

Zum ganzen Artikel: Wie Trump und seine Anhänger erneut die Wahl-Lüge vorbereiten

So tauchen auch jetzt auf der Zielgeraden des US-Wahlkampfs in den sozialen Netzwerken vermehrt Behauptungen über angebliche Wahlmanipulation auf. Dabei steht vor allem X, das ehemalige Twitter, im Fokus. Das Netzwerk gehört dem Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk.

2020 gewann der demokratische Kandidat Joe Biden und löste Trump ab. Dieser aber erzählte die Mär von der "Big Lie" – über eine vermeintlich große Lüge: Ihm sei die Wahl gestohlen worden. Und schon 2016, als er gewann, log er: Damals hatte er fälschlicherweise gesagt, Millionen von Menschen hätten illegal für Hillary Clinton gestimmt.

16.33 Uhr: Trump ruft bei Schlangen an Wahllokalen zu Geduld auf

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat die Wählerinnen und Wähler in den USA zu Geduld bei der Stimmabgabe ermahnt. "Ihr müsst eure Stimme abgeben, egal, wie lange es dauert. Bleibt in der Schlange!", schrieb er auf der Plattform X. Die Begeisterung der Wähler gehe "durch die Decke". Sein Vizekandidat, J.D. Vance, schrieb auf X, es gebe viele Berichte über "großen Enthusiasmus" und lange Schlangen an den Wahllokalen.

16.16 Uhr: "Trump-Trades" – Kryptowährungen am US-Wahltag im Aufschwung

Am Tag der US-Wahl verzeichnen Kryptowährungen Kursgewinne. Marktführer Bitcoin klettert mehr als vier Prozent bis knapp unter die 70.000er-Marke, auch Ether legt um mehr als vier Prozent zu. Kryptowährungen gelten als sogenannte "Trump-Trades" – Anlagen, mit denen Investoren auf einen Sieg des Republikaners Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen setzen. Marktanalyst Timo Emden von Emden Research warnt vor Kurskapriolen: "Solange ein finales Ergebnis nicht in Stein gemeißelt ist, dürfte die damit einhergehende Unsicherheit für reichlich Volatilität sorgen."

16.05 Uhr: Wall Street eröffnet am US-Wahltag fester – Nervosität hoch

Anleger an der Wall Street haben sich angesichts des offenen Rennens in Stellung gebracht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 zogen am Dienstag jeweils leicht an. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg leicht zum Handelsauftakt. Anleger warteten auf Hinweise auf den Wahlausgang. Umfragen zeigen, dass Ex-Präsident Donald Trump und die demokratische Kandidatin Kamala Harris in jedem der sieben besonders umkämpften US-Bundesstaaten, die den Sieger bestimmen könnten, Kopf an Kopf liegen.

15.46 Uhr: Trumps Vizekandidat Vance stimmt ab

Der republikanische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, J.D. Vance, hat bei der US-Wahl seine Stimme abgegeben. "Ich habe natürlich für Donald Trump und mich selbst gestimmt. Meine Frau hat das auch getan", sagte Vance vor Reportern. "Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Rennen." Vances Heimatbundesstaat Ohio galt bei vergangenen Wahlen noch als umkämpfter "Swing State", tendierte zuletzt aber stärker in Richtung der Republikaner.

15.30 Uhr: US-Präsident Biden verfolgt Wahltag im Weißen Haus

Der scheidende US-Präsident Joe Biden wird den historischen Wahltag aus dem Weißen Haus verfolgen. Öffentliche Auftritte des 81-Jährigen sind nicht geplant. Mitarbeiter seines Teams sagten dem Fernsehsender CNN, Biden und seine Frau Jill wollten die Wahlergebnisse zusammen mit langjährigen Mitarbeitern und leitenden Angestellten aus der Residenz im Weißen Hauses beobachten.

14.50 Uhr: Wahllokale flächendeckend geöffnet

Kamala Harris oder Donald Trump – in den USA ist der Tag der Entscheidung bei der Präsidentschaftswahl angebrochen. Die Wahllokale öffneten am Dienstag um 06.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) flächendeckend in den ersten Bundesstaaten an der Ostküste, nach und nach folgten weitere Staaten.