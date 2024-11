Faktenfuchs: Falschbehauptungen und Desinformation zur US-Wahl

16.30 Uhr: Lügen über tote Wähler

Das Wahlergebnis diskreditieren – schon vor der Bekanntgabe: Darum geht es auch bei dem Gerücht, dass es vor der US-Präsidentschaftswahl viele Versuche gebe, tote Menschen zur Wahl zu registrieren. Doch angebliche Zahlen dazu sind falsch.

Die Methode ist nicht neu: Lügen über tote Wähler verbreiteten Trump und seine Anhänger auch schon im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2020. Es ist eine von vielen Falschbehauptungen, die die Legitimität der US-Präsidentschaftswahl infrage stellen soll. Ein X-Nutzer schreibt etwa fälschlicherweise: "In Missouri gab es in nur einer Woche 78.421 Wahlregistrierungen, davon 23.253 von Toten." Dabei bezieht er sich auf einen Ausschnitt eines Videopodcasts, in dem diese Zahlen in einer Tabelle zu sehen sind.

Doch die Aussage ist falsch. Denn die Zahlen aus der Tabelle zeigen nicht die Anzahl der Wählerregistrierungen. Das hat das US-Faktencheckmedium "PolitifFact" recherchiert. Tatsächlich ist es umgekehrt: Die Tabelle zeigt, wie häufig der Staat Missouri in einer Woche im Februar 2024 bei einer Sozialversicherungsdatenbank angefragt hat, ob ein potenzieller Wähler noch lebt und noch im Staat lebt. Diese Anfragen helfen der Wahlbehörde dabei, ihre Wählerdatenbank aktuell zu halten – denn so können sie tote oder weggezogene Menschen aus der Kartei streichen.

Die Sozialversicherungsbehörde veröffentlicht (externer Link), wie viele dieser Anfragen einzelne Staaten machen – und, wie viele der angefragten Personen bereits verstorben sind. Diese Zahlen sind in der Tabelle zu sehen, auf die sich der X-Post bezieht. Sie haben keine Aussagekraft darüber, wie viele Menschen sich zur Wahl registrieren wollen.

Falschinformationen über angebliche tote Wähler könnten Trump und seine Anhänger nach der Wahl dafür nutzen, das Wahlergebnis in Zweifel zu ziehen. Ebenso wie die Gerüchte über Ausländer, die angeblich illegal wählen.

Mehr dazu können Sie in diesem #Faktenfuchs-Artikel lesen.

All diese einzelnen Gerüchte gehören zu einem Gesamtpaket, mit dem seit Jahren die US-Präsidentschaftswahlen untergraben werden sollen (externer Link). Schon als die Stimmen der vergangenen US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 ausgezählt wurden, kursierten solche Behauptungen auf Twitter. Nutzer behaupteten fälschlicherweise, 14.000 tote Wähler hätten in einem County in Michigan gewählt. Trump selbst behauptete nach der Wahl, am 6. Januar 2021, fälschlicherweise, dass tausende Tote in Pennsylvania gewählt hätten (externer Link). Auch damals hat der #Faktenfuchs darüber berichtet.

Autor: Michael Schlegel

16.00 Uhr: Desinformation im Vorfeld der Wahl soll Ergebnisse diskreditieren

Dass bei einer Wahl der Wahlvorgang oder Teile des Prozesses Ziel von Desinformation sind, ist häufiger zu beobachten – übrigens auch in Deutschland, wie dieser #Faktenfuchs zeigt. Dadurch soll die demokratische Institution der Wahl – und ihre Ergebnisse – diskreditiert werden.

Experten wie David Becker gehen davon aus, dass Trump dadurch bereits im Vorfeld der Wahl falsche Behauptungen platziert, auf die er sich im Falle einer Niederlage stützen könnte. Becker ist Direktor des Center for Election Innovation and Research: "Sie können absolut darauf wetten, dass Trump, wenn er verliert, behaupten wird, dass es eine weit verbreitete Wahlbeteiligung von Nicht-Staatsbürgern gab, ohne dass es dafür irgendwelche Beweise gäbe", sagte Becker dem US-Radiosender NPR. "Und das wird zu Wut und möglicherweise zu Gewalt führen."

Autor: Max Gilbert

Dienstag, 05.11.2024