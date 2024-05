Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > US-Präsident Biden droht Israel mit weniger Waffenlieferungen

US-Präsident Biden droht Israel mit weniger Waffenlieferungen

Nicht "in diese Bevölkerungszentren gehen": US-Präsident Biden hat Israel vor einer Offensive in Rafah gewarnt. Sollte das israelische Militär in die Stadt im Süden des Gazastreifens vordringen, würden die USA bestimmte Waffen nicht mehr liefern.