Ursache für Frachterunfall: Ermittler befragen Schiffs-Crew

Ursache für Frachterunfall: Ermittler befragen Schiffs-Crew

Wie konnte es zu der Kollision zweier Frachter in der Nordsee kommen? Und warum ist eines der beiden Schiffe so schnell gesunken? Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von Befragungen der Besatzung. Was bisher bekannt ist - und was nicht.