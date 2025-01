Unions-Gesetzentwurf zu Migration im Bundestag gescheitert

Krimi im Bundestag: Nach stundenlangen Verhandlungen und einer hitzigen Aussprache ist der Gesetzentwurf der Unionsfraktion zur Verschärfung der Asylpolitik im Bundestag gescheitert. Die Regelung erhielt in namentlicher Abstimmung keine Mehrheit. 350 Abgeordnete stimmten dagegen, 338 dafür. Es gab fünf Enthaltungen.

Wie genau namentlich abgestimmt wurde, wird erst später bekanntgegeben. SPD, Grüne und Linke hatten während der Debatte angekündigt, gegen das Gesetz stimmen zu wollen. Da CDU/CSU, FDP, AfD und BSW zusammen eine Mehrheit gehabt hätten, ist davon auszugehen, dass einzelne Abgeordnete dieser Parteien ihre Zustimmung verweigert haben.

Zuvor war ein Vorschlag von SPD und Grünen, die Abstimmung doch noch zu verschieben, gescheitert. "Wenn Sie ausschließen, dass Sie Mehrheiten mit den Rechtsextremen suchen, wir gehen sofort miteinander an den Verhandlungstisch zurück", sagte Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge. SPD, Grüne und Linke stimmten dafür, den Antrag in den Innenausschuss zurückzuschicken. Union, FDP, AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) waren dagegen. Am Vormittag hatte auch die FDP zeitweise vorgeschlagen, den Entwurf in den Innenausschuss zu schicken. Die Parteien konnten sich aber nicht einigen.

Unions-Antrag mit AfD-Zustimmung

Am Mittwoch hatte die FDP neben der AfD für einen umstrittenen Antrag der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik gestimmt. Seitdem steht Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) massiv in der Kritik, weil er in Kauf nimmt, Vorlagen im Migrationsbereich mit Stimmen der AfD zu beschließen. Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte, es sei falsch, "sehenden Auges" eine Mehrheit mit AfD-Stimmen zu ermöglichen. Am Donnerstagabend hatten tausende Menschen vor der CDU-Zentrale in Berlin gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD protestiert.

Hitzige Debatte im Bundestag

Angesichts der Proteste und der Kritik verlief auch die vorherige Aussprache am Freitag im Bundestag äußerst hitzig: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betonte: "Ein Gesetz mit den Stimmen der AfD zu beschließen, wäre ein weiterer tiefer Bruch unserer Geschichte seit 1949."

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grünen) appellierte an Union und FDP: "Tun Sie das Richtige". Sie sieht schwere außenpolitische Folgen wegen der Durchsetzung eines Unionsantrags mithilfe der AfD im Bundestag. Baerbock sagte, dies besorge Partner Deutschlands vor allen Dingen in Europa. "Sie wollen gar nicht wissen, wie viele Nachrichten ich in den letzten 48 Stunden bekommen habe. Denn Europa schaut auf Deutschland."

Wagenknecht: Hysterische Debatte sei Wahlkampfhilfe für die AfD

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht warf SPD und Grünen Wahlkampfhilfe für die AfD vor. "Eine bessere Wahlkampfhilfe als diese hysterische Debatte, die Sie hier inszenieren, eine bessere Wahlkampfhilfe hätte sich die AfD überhaupt nicht vorstellen können."

Die Vorsitzende der Linken-Gruppe, Heidi Reichinnek, kritisierte Merz wegen der Abstimmung am Mittwoch scharf: "Das ist eine Schande nicht nur für Ihre Partei, sondern für dieses Parlament und für unser Land." Sie erwarte von Merz nicht nur eine Entschuldigung dafür. "Ich erwarte, dass Sie als Kanzlerkandidat zurücktreten."

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, warf der Union vor, Asyl-Forderungen seiner Partei nur zu kopieren. Die sogenannte "Brandmauer" - also der Ausschluss einer Zusammenarbeit mit der AfD - sei dafür verantwortlich, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder Anschläge gegeben habe, sagt Baumann.

Merz verteidigte dagegen die Einbringung des Entwurfs. Es gebe aus Sicht vieler Menschen Handlungsnotwendigkeit nach den Anschlägen in Magdeburg und Aschaffenburg auch wegen "täglich stattfindender Gruppenvergewaltigungen aus dem Asylmilieu" heraus. Auch der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki betonte: "Der Gesetzentwurf ist richtig"

Zustrombegrenzungsgesetz – worum geht es?

Im Zustrombegrenzungsgesetz geht es um drei Punkte:

- Im Aufenthaltsgesetz soll wie schon vor 2023 wieder nicht nur die Steuerung, sondern auch die "Begrenzung" des Zuzugs von Ausländern als übergeordnetes Ziel festgeschrieben werden.

- Der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige soll eingestellt werden, also für Menschen, die kein Asyl bekommen, aber aus anderen Gründen vorerst in Deutschland bleiben können.

- Auch ist vorgesehen, dass die Bundespolizei das Recht bekommt, Ausreisepflichtige an Flughäfen oder Bahnhöfen in Haft zu nehmen, damit sie sich nicht einer Abschiebung entziehen können.

Mit Informationen von dpa, Reuters, KNA und AFP