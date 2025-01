Unions-Gesetzentwurf könnte an FDP-Ablehnung scheitern

Zuletzt haben die Union und allen voran Kanzlerkandidat Friedrich Merz viel Kritik einstecken müssen – sogar von Alt-Kanzlerin Merkel. Grund war ein Antrag zur Migration, der aber keine bindende Wirkung hatte.

Am Freitagvormittag stimmt der Bundestag nun über einen Gesetzentwurf ab. Wieder kommt er von CDU und CSU und wieder geht es um Migrationspolitik. Bisher war erwartet worden, dass das Gesetz wieder mit den Stimmen der AfD beschlossen wird. Doch nun sieht es so aus, als könnte das Vorhaben an der FDP scheitern.

Worum geht es?

Das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz sieht unter anderem vor, dass Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ihre Familien erstmal nicht mehr nach Deutschland holen dürfen. Das würde unter anderem viele Syrer betreffen. Außerdem sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Bundespolizei das Recht bekommt, Abschiebepflichtige an Flughäfen oder Bahnhöfen in Haft zu nehmen, damit sie nicht mehr untertauchen und sich einer Abschiebung entziehen können. Hintergrund ist der Anschlag von Aschaffenburg vor über einer Woche.

Wie stehen die anderen Parteien bisher dazu?

Die Union hatte gehofft, dass auch die SPD ihre Pläne unterstützt. Wie es aus der Unions-Fraktion heißt, soll es gestern den ganzen Tag über Gespräche mit SPD und Grünen gegeben haben. Allerdings sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei danach: "Es ist schwierig." Er rechne damit, dass sich etwa zehn Unionsabgeordnete nicht an der geplanten Abstimmung beteiligen. Grünen-Chef Felix Banaszak sagte, er halte eine Einigung für illusorisch. Die SPD kündigte bereits an, notfalls dagegen vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Die Partei-Vorsitzende Saskia Esken appellierte an die Union, sich wieder in die politische Mitte zu begeben. Die AfD hat bereits angekündigt, dem Gesetz zustimmen zu wollen, ebenso das Bündnis Sahra Wagenknecht.

Eine große Rolle kommt der FDP zu. Während die Partei zunächst noch Zustimmung signalisiert hatte, will sie nun einen Antrag einbringen, wonach der Unionsentwurf in die Ausschüsse des Bundestages zurückgeschickt werden soll. Nach Willen der FDP soll dann erst an den letzten Sitzungstagen des Parlaments vor der Bundestagswahl im Februar abgestimmt werden. Das kündigte FDP-Fraktionschef Christian Dürr nach einer Sondersitzung seiner Fraktion an. Damit würde ein gemeinsames Votum mit der AfD und dem BSW verhindert. Das Ziel sei eine Einigung der Parteien der politischen Mitte. Wenn SPD und Grüne diesen Weg nicht unterstützen sollten, würde dies zeigen, dass sie kein Interesse an der Lösung der anstehenden Probleme in der Migrationspolitik hätten, sagte Dürr. In diesem Fall werde die FDP dem Unionsvorhaben zustimmen.

Sollten die Pläne eine Mehrheit bekommen, müsste sich zu einem späteren Zeitpunkt noch der Bundesrat mit dem Gesetz befassen. Dort ist aber keine Mehrheit in Sicht.

Proteste gegen Union und die umstrittene Abstimmung am Mittwoch

Es könnte wieder so kommen wie am Mittwoch: Dass der Unionsantrag zur Migration eine Mehrheit im Bundestag bekommt, weil auch die AfD zustimmt. Dagegen hatte es in den vergangenen beiden Tagen heftige Proteste gegeben. Zehntausende Menschen folgten dem Aufruf verschiedener Bündnisse und demonstrierten unter anderem vor den Parteizentralen von CDU und CSU. Alleine vor der CSU-Zentrale in München protestierten rund 7.000 Menschen. Vor dem Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin waren es rund 6.000 Demonstranten.

Bereits vor der Abstimmung hat Unionsfraktionschef Merz die CDU/CSU-Abgeordneten auf harte Auseinandersetzungen im Wahlkampf eingestimmt. "Wir müssen diesen Sturm jetzt aushalten. Das haben wir schon öfters erlebt", sagte der CDU-Vorsitzende nach Informationen aus Teilnehmerkreisen am Morgen in einer Sondersitzung der Unionsfraktion in Berlin. Erneut erteilte er einer Zusammenarbeit mit der AfD auch nach der Bundestagswahl eine klare Absage.