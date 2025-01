Tödlicher Messerangriff in Aschaffenburg: Was wir bisher wissen

Eine schreckliche Gewalttat erschüttert Bayern: In der unterfränkischen Kleinstadt Aschaffenburg hat ein Messerangreifer zwei Menschen getötet. Drei weitere Opfer werden mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Was bislang bekannt ist:

Was ist passiert?

Um 11.45 Uhr wird das fränkische Aschaffenburg jäh aus seinem Alltag gerissen. Mitten im Innenstadtpark Schöntal sticht ein Mann mit einem Küchenmesser auf mehrere Menschen ein. Laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) griff der Täter "unvermittelt und gezielt" eine Kindergartengruppe an, Passanten gingen dazwischen.

Zwei Menschen werden tödlich verletzt, ein Kita-Kind und ein Mann. Drei Menschen erleiden schwere Verletzungen. Die Polizei ist nach dem Angriff schnell vor Ort und nimmt einen Tatverdächtigen fest.

Was ist über die Opfer bekannt?

Ein zweijähriger Junge marokkanischer Abstammung ist tot. Auch einem 41 Jahre alten Mann konnten die Rettungskräfte nicht mehr helfen. Der Passant war laut Herrmann dazwischengegangen und bezahlte die Zivilcourage mit seinem Leben. Der Minister hebt hervor, dass durch das mutige Einschreiten "weitere Kinder vor dem Tod bewahrt" wurden.

Zudem verletzte der Angreifer ein zweijähriges Mädchen, das aus Syrien stammt, schwer. Es sei mit drei Messerstichen im Halsbereich ins Klinikum Aschaffenburg gebracht worden, sagt Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Dort sei auch ein 72-Jähriger wegen Stichverletzungen im Brustkorb operiert worden. Eine 59-jährige Erzieherin hat sich auf der Flucht vor dem Täter den Arm gebrochen und wurde ebenfalls in die Klinik gebracht. Alle sind laut Gerlach außer Lebensgefahr.

Was ist über den Tatverdächtigen bekannt?

Der Messerangreifer von Aschaffenburg war nach Angaben des Innenministers in psychiatrischer Behandlung. Der 28-jährige Afghane sei in der Vergangenheit mindestens dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen, jeweils in psychiatrische Behandlung gekommen und wieder entlassen worden, schildert Herrmann. Im Dezember wurde seine Betreuung angeordnet.

Der Verdächtige war wegen eines von ihm selbst abgebrochenen Asylverfahrens ausreisepflichtig. Er war im November 2022 nach Deutschland eingereist und hatte einen Asylantrag gestellt. Sein Verfahren wurde abgeschlossen, nachdem der Mann selbst im vergangenen Dezember gegenüber den Behörden angekündigt hatte, wieder ausreisen zu wollen.

Daraufhin habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Afghanen aufgefordert, so Herrmann, sich beim afghanischen Generalkonsulat die nötigen Papiere zu besorgen. Ausgereist sei er zunächst aber noch nicht. Zudem war er "weiter offensichtlich auch in psychiatrischer Behandlung".

Der Mann wohnte in einer Asylunterkunft in der Gegend.

Warum war der Messerangreifer nicht schon ausgereist?

Laut Bayerns Innenminister Herrmann hatte es ein Dublin-Verfahren gegeben, das aber nicht zeitgerecht abgeschlossen werden konnte. Das Dublin-Verfahren ist ein Bestandteil des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Eine der Regelungen besagt, dass in vielen Fällen der Staat für die Abwicklung des Asylverfahrens zuständig ist, in dem der Geflüchtete zuerst EU-Boden betreten hat.

Zwar hatte der Mann nach seiner Einreise im November 2022 einen Asylantrag gestellt, wie Herrmann sagte. Doch sein Verfahren sei abgeschlossen worden, nachdem er selbst Anfang Dezember 2024 den Behörden schriftlich angekündigt habe, ausreisen zu wollen.

Laut Herrmann gab er dabei an, beim afghanischen Generalkonsulat die nötigen Papiere besorgen zu wollen. Daraufhin sei er vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zur Ausreise aufgefordert worden. Ausgereist sei er zunächst aber noch nicht, laut Herrmann war er "weiter offensichtlich auch in psychiatrischer Behandlung". Die weiteren Details müssten in den nächsten Tagen noch genau geklärt werden.

Was sagt die Polizei über das Motiv?

Beim Verdächtigen wurden zunächst keine Hinweise auf ein islamistisches Motiv gefunden. "Im Moment geht die Mutmaßung sehr stark in Richtung seiner offensichtlich psychischen Erkrankungen", sagt Herrmann. In der Unterkunft des Afghanen seien entsprechende Medikamente gefunden worden. Die Durchsuchung habe keinerlei Hinweise auf eine radikale, islamistische Gesinnung gebracht. Zum Motiv des Angriffs auf die Kindergartengruppe werde weiter ermittelt.