Attacke auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg - Was wir wissen

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg sind am Freitag mindestens zwei Menschen getötet worden, viele weitere wurden verletzt. Ein Fahrzeug war in die Menschenmenge gefahren. Was bisher bekannt ist – und was noch unklar ist.

Was ist passiert?

Am frühen Abend fuhr ein Auto auf dem Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt in eine Menschengruppe. Ministerpräsident Reiner Haseloff spricht später von mindestens zwei Toten, einem Erwachsenen und einem Kleinkind. Mindestens 60 Menschen sind nach offiziellen Angaben verletzt, darunter sind 15 Schwerverletzte. Das Auto war rund 400 Meter über das Gelände gerast, wie "Bild" unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet. Haseloff bestätigt, dass der Fahrer festgenommen worden sei.

Besteht weiterhin eine Bedrohungslage? Gibt es Mittäter?

Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf Mittäter. Hinweise, nach denen ein zweites, möglicherweise tatrelevantes Auto in der Innenstadt gesichtet wurde, hätten sich nicht bestätigt. Auch Haseloff geht von einem Einzeltäter und keiner weiteren Gefahr aus. Im Fahrzeug des mutmaßlichen Täters sei kein Sprengsatz gefunden worden, berichtet der MDR unter Berufung auf die Polizei. Der Bereich um das Auto war zuvor weiträumig abgesperrt worden.

Wer ist der mutmaßliche Attentäter?

Der Mann soll nach Angaben von Landesinnenministerin Tamara Zieschang ein 50 Jahre alter Arzt aus Bernburg sein, der aus Saudi-Arabien stammt und nach Spiegel-Informationen in der Stadt Hufuf geboren wurde. Der Mann ist demnach 2006 erstmals nach Deutschland zur Ausbildung gekommen, arbeitet seitdem hier und hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Im Juli 2016 wurde er als Flüchtling anerkannt, wie der Spiegel berichtet und sich dabei auf ein früheres Interview in der "Frankfurter Rundschau" bezieht.

Er war offenbar jahrelang als Aktivist unterwegs, so der "Spiegel" auf seiner Internetseite [externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt]. Er habe demnach vor allem Frauen aus Saudi-Arabien über Fluchtmöglichkeiten aus ihrem Land beraten und eine Internetseite mit Informationen zum deutschen Asylsystem betrieben. Inzwischen scheint er in seinem Aktivismus jedoch abgedriftet zu sein, wie aus der Spiegel-Recherche hervorgeht. Auf seinem Account bei X sympathisierte er offen mit der AfD und träumte von einem gemeinsamen Projekt mit der in weiten Teilen rechtsextremen Partei: einer Akademie für Ex-Muslime. "Wer sonst bekämpft den Islam in Deutschland?", fragte er. In einem vor acht Tagen auf einem islamfeindlichen US-Blog erschienenen Videointerview breitet der mutmaßliche Täter, so der Spiegel, über 45 Minuten seine kruden Thesen aus: Der deutsche Staat betreibe eine "verdeckte Geheimoperation", um weltweit saudische Ex-Muslime "zu jagen und ihr Leben zu zerstören". Gleichzeitig erhielten syrische Dschihadisten in Deutschland Asyl.

Welches Motiv steckt hinter der Tat?

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen ist der mutmaßliche Täter nicht als Islamist bekannt. Der Mann wird nach offiziellen Angaben verhört. Laut Polizei werden Durchsuchungen durchgeführt. Eine Sprecherin sagte, es laufe eine Durchsuchung in Bernburg.

Reuters berichtet, ein Insider aus Saudi-Arabien habe gegenüber der Nachrichtenagentur gesagt, dass das Königreich die deutschen Behörden vor dem Angreifer gewarnt habe. Der Angreifer habe extremistische Ansichten auf seinem persönlichen X-Konto gepostet. Das Außenministerium Saudi-Arabiens verurteilte den Angriff.

Was wir nicht wissen

Die genaue Zahl von Verletzten ist noch unklar. Der Name des Täters ist noch nicht bekanntgegeben worden. Der Hintergrund des Vorfalls oder das Motiv des Täters sind derzeit noch unklar.