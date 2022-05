Ukraine meldet russischen Rückzug aus Charkiw

Ukraine will Evakuierungen in Mariupol

In der zerstörten Hafenstadt Mariupol im Süden des Landes griffen die russischen Streitkräfte erneut das Stahlwerk an, in dem sich ukrainische Kämpfer verschanzt haben. Der stellvertretende Kommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, sagte, seine Truppen würden trotz des Mangels an Munition, Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten so lange wie möglich ausharren.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Iryna Wereschtschuk, sagte am Samstag dem Sender Suspilne, die Behörden verhandelten über die Evakuierung von 60 schwer verwundeten Soldaten aus dem Stahlwerk. Russland habe der Evakuierung aller verwundeten Kämpfer in dem Werk, deren Zahl in die Hunderte geht, nicht zugestimmt.

Scholz fordert Verhandlungen

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirilo Budanow, sagte unterdessen einen militärischen "Wendepunkt" in dem Konflikt für die zweite Augusthälfte voraus. Noch vor Jahresende werde der Krieg mit einer Niederlage für Russland enden, erklärte er.

Trotz der militärischen Rückschläge für Russland konnte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach eigenen Angaben bei einem Telefonat mit Wladimir Putin am Freitag keinen Änderung im Verhalten des Kreml-Chefs erkennen. Dabei sei klar, dass Russland keines seiner zu Beginn genannten Kriegsziele erreicht habe, sagte Scholz "t-online". Deswegen sollte Putin langsam klar werden, "dass ein Ausweg aus dieser Situation nur über eine Verständigung mit der Ukraine führt".

