Toter bei heftigen Unwettern und Überschwemmungen auf Sizilien

Sizilien leidet derzeit unter heftigen Unwettern und Überschwemmungen. In Catania, das im Osten der Insel liegt, kam dabei ein Mann ums Leben. Bisherige Erkenntnissen zufolge war der 53-Jährige mit seinem Fahrzeug auf einer überschwemmten Straße steckengeblieben, dann aus seinem Wagen ausgestiegen und vom Wasser erfasst worden. Laut Nachrichtenagentur Ansa fanden Rettungskräfte den Mann leblos unter seinem Auto. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden.

Teile von Catania komplett überschwemmt

Seit Montag gehen extreme Unwetter über dem Osten Siziliens und Teilen Kalabriens am Südzipfel von Italien nieder. In Catania - am Fuße des Vesuvs - wurden Teile der Stadt komplett überschwemmt. In etliche Häuser flossen Wasser und Schlamm, teilweise fiel der Strom aus.

Bürgermeister Salvo Pogliese schrieb auf Facebook von Unwettern, "die es in dieser Kraft und mit dieser Intensität" noch nie gegeben habe. Er ordnete an, bis Mitternacht aus Sicherheitsgründen alle Geschäfte zu schließen - mit Ausnahme von Apotheken und Lebensmittelläden. Die Einwohner Catanias sollten ihre Häuser nicht verlassen, schrieb er.

Für Mittwoch werden weitere Unwetter erwartet

Der Zivilschutz sagte für die Region weitere Unwetter für Mittwoch voraus. Bereits am Sonntag war nahe Catania ein Mann gestorben, dessen Auto von den Wassermassen erfasst worden war. Seine Leiche wurde geborgen. Nach der Frau, die auch im Auto war, wird noch gesucht.