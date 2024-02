Tagesgespräch: Wie stehen Sie zur geplanten Tötung von Pavianen?

Die Entscheidung des Tiergarten Nürnberg, einzelne Paviane zu töten, um die dortige Population zu schützen, stößt seit letzter Woche auf viel Kritik. Tierschutzaktivisten waren am Wochenende einem Aufruf der Organisation "Animal Rights Watch" gefolgt und haben vor dem Tiergarten demonstriert. Sie sprechen sich für eine Auswilderung der Tiere aus.

Tötung für Erhalt der Population

Tiergartenleiter Dag Encke sieht in der Auswilderung keine Option, da in der freien Wildbahn nicht genug Platz für die Tiere sei. Auch in Nürnberg ist Platzmangel vordergründig das Hauptproblem: Das Affenhaus ist für 25 Paviane ausgelegt, momentan leben aber 45 Tiere in der Anlage. Dementsprechend komme es häufig zu Kämpfen unter den Tieren. Diese Streitereien würden immer häufiger auch blutig enden. Die bisher getroffenen Maßnahmen, wie zum Beispiel Empfängnisverhütung, haben nicht gewirkt. Das Töten von Tieren für den Arterhalt scheine paradox, so der Tiergartenleiter. Es sei aber unumgänglich und vernünftig. Ob die Affen getötet werden dürfen, entscheidet am Ende ein Gericht.

