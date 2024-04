Tagesgespräch: Fühlen Sie sich an Ihrem Heimatbahnhof sicher?

An Bahnhöfen in Deutschland kommt es vergleichsweise häufig zu Gewalttaten. In den letzten Jahren stieg die Kriminalität an vielen Bahnhöfen. Viele Menschen fühlen sich unsicher, wenn sie sich auf Bahnsteigen oder in Bahnhofsgebäuden aufhalten.

Auch Bayerns Bahnhöfe betroffen

Der Nürnberger Bahnhof ist laut Statistik beispielsweise einer der gefährlichsten in ganz Deutschland. Es kommt zu Vandalismus, Diebstählen, Belästigungen und sogar Gewalttaten. Im vergangenen Jahr registrierte die Bundespolizeiinspektion Nürnberg im Vergleich zum Vorjahr rund 35 Prozent mehr Fälle, bei denen gefährliche Gegenstände eingesetzt wurden.

Mit verschiedenen Maßnahmen wird versucht, die Sicherheit an den Bahnhöfen zu gewährleisten. Mehr Polizeipräsenz, Videoüberwachung und verbesserte Beleuchtung können dabei helfen, potenzielle Straftäter abzuschrecken. In Nürnberg wurde im März medienwirksam ein "temporäres Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen" für 48 Stunden erlassen.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Wie sicher fühlen Sie sich an bayerischen Bahnhöfen? Haben Sie dort bereits unangenehme Situationen erlebt oder sogar Straftaten beobachtet? Wählen Sie bewusst andere Transportmittel, weil Sie sich an den Bahnhöfen unwohl fühlen? Welche Maßnahmen könnten helfen, um den Passagieren mehr Sicherheit zu garantieren? Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Zu Gast bei Moderator Sebastion Meinberg ist Oliver Mayer-Rüth von "report München". Außerdem sind Anita Dorsch, Leiterin der Bahnhofsmission Nürnberg, und Ulrich Farthofer zugeschaltet. Er hat als Architekt den Altöttinger Bahnhof umgestaltet.

Fernsehtipp

In der ARD widmet sich heute um 21.45 Uhr die Sendung "report München" ebenfalls dem Thema. Unter dem Titel "Tatort Bahnhof: Klischee oder Realität?" hat die Redaktion zur Sicherheit an deutschen Bahnhöfen recherchiert. Im Anschluss an die Ausstrahlung wird die Sendung in der Mediathek abrufbar sein.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151/ 7 220 220 7.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!