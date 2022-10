Staatsanwaltschaft lässt Anklage im Fall Adnan Syed fallen

Rund drei Wochen nach der spektakulären Aufhebung des Schuldspruchs gegen den US-Amerikaner Adnan Syed hat die Justiz den aus dem Podcast "Serial" bekannten Fall zu den Akten gelegt. Die Mordanklage gegen Syed sei fallengelassen worden, gab Marilyn Mosby, Staatsanwältin für Baltimore, am Dienstag bekannt.

Mehr als 20 Jahre unschuldig hinter Gittern

Die Entscheidung habe ihr Team getroffen, nachdem weitere DNA-Tests eine Schuld des 41-Jährigen an der Ermordung von Hae Min Lee ausgeschlossen hätten. "Der Fall ist durch. Es sind keine Rechtsmittel mehr nötig", ergänzte Mosby auf einer Pressekonferenz.

Im Februar 1999 war die Leiche der 18-jährigen Lee in einem Park in Baltimore entdeckt worden. Im Jahr darauf wurde ihr Ex-Freund Syed für schuldig befunden, die Jugendliche erwürgt zu haben. Er erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Letztlich saß Syed mehr als 20 Jahre hinter Gittern.

Syeds Fall wurde durch Podcast "Serial" berühmt

Im September teilten Staatsanwälte mit, dass neue Ermittlungen auf eine mögliche Verwicklung zweier "alternativer Verdächtiger" in den Mord hindeuten könnten. Zwar seien die beiden zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung bekannt gewesen, doch sei deren mögliche Schuld nie ordnungsgemäß ausgeschlossen oder der Verteidigung mitgeteilt worden.

Eine Richterin in Baltimore hob das Hafturteil gegen Syed folglich Ende September auf und ordnete dessen Entlassung in den Hausarrest an. Der Staatsanwaltschaft müsse binnen 30 Tagen entscheiden, ob sie einen neuen Prozess anstrenge oder die Anklage fallen lasse, erklärte die Richterin zudem.

Syeds Schicksal erregte 2014 die Aufmerksamkeit von Millionen, als die Macher von "Serial" seinen Fall zum Thema der ersten Staffel des Podcasts machten. Schon in den Episoden wurden Zweifel an einigen Beweisen geweckt, die die Staatsanwälte vorgebracht hatten. Unter Zuhörern von "Serial" entbrannten hitzige Debatten über Schuld oder Unschuld Syeds.

