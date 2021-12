SPD wählt Klingbeil und Esken zur neuen Doppelspitze

Saskia Esken und Lars Klingbeil sind das neue Vorsitzenden-Duo der SPD. Esken, die schon seit zwei Jahren Parteichefin ist, erhielt am Samstag auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten 76,7 Prozent der Stimmen. Der bisherige Generalsekretär Klingbeil erhielt 86,3 Prozent.

Die Entscheidung muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Der Wechsel in der Parteispitze wurde nötig, weil sich Eskens bisheriger Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans zurückzieht.

In ihren Bewerbungsreden hatten Esken und Klingbeil die Geschlossenheit der SPD beschworen. Diese habe den Erfolg bei der Bundestagswahl ermöglicht und solle fortgeführt werden.

"Wir haben nie aufgegeben"

Klingbeil sagte vor den rund 600 Delegierten: "Wir haben dieses Land nach 16 Jahren entfesselt, und zwar von dem Muff der Konservativen." Er erinnerte an das zurückliegende und lange Umfragetief der SPD. "Wir wurden abgeschrieben, wir wurden bemitleidet", sagte er. "Aber wir haben nie aufgegeben, nie, zu keinem Zeitpunkt." Der Sieg bei der Bundestagswahl sei eine große Chance, ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" zu gestalten.

Esken sagte: "Wir werden dieses Land verändern, wir werden es stärken, und wir werden es gerechter machen." Sie wolle helfen, dass die SPD "die linke Volkspartei" sei, die das Land so dringend brauche. Die Sozialdemokratie müsse Thinktank für Zukunftsfragen werden. Zugleich zeigte sich Esken kämpferisch und zuversichtlich für die im kommenden Jahr anstehenden vier Landtagswahlen.

Kühnert soll Generalsekretär werden

Auf dem SPD-Parteitag soll am Nachmittag auch der Rest der Parteispitze neu gewählt werden. Als Nachfolger von Klingbeil als Generalsekretär tritt der frühere Juso-Chef Kevin Kühnert an. Auf dessen Posten als Partei-Vize soll der Chef der SPD in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, folgen. Die Unterstützung des Parteitages gilt bei beiden Personalien als sicher.

Da fast alle Stimmberechtigten bei dem Parteitag nur digital zugeschaltet waren, müssen die Personenwahlen alle noch schriftlich bestätigt werden. Die Delegierten müssen bis zum kommenden Wochenende die entsprechenden Briefwahlunterlagen zurückschicken. Am 20. Dezember soll der neue Parteivorstand erstmals zusammentreten.