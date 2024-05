Slowakei: Ficos Gesundheitszustand stabil, aber "sehr ernst"

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico liegt wegen seiner Schussverletzungen nach dem Attentat auf der Intensivstation des Roosevelt-Krankenhauses in Banská Bystrica. Klinikdirektorin Miriam Lapuníková sagte am Morgen bei einer Pressekonferenz, Fico sei am Donnerstag von zwei Teams fünf Stunden lang operiert worden. Sein Zustand sei stabilisiert worden, aber "sehr ernst".

Auch Verteidigungsminister Robert Kaliňák sagte: "Die Lage ist wirklich ernst." Die Verletzungen seien kompliziert. Er dankte dem medizinischen Personal, das den ganzen Abend und die ganze Nacht um Ficos Leben gekämpft habe. Er selbst fahre nun aus Banská Bystrica nach Bratislava, wo am Vormittag der slowakische Sicherheitsrat und die Regierung wegen des Attentats zu außerordentlichen Beratungen zusammenkommen.

Fünf Schüsse auf offener Straße

Fico war am Mittwochnachmittag nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova auf offener Straße niedergeschossen worden, als er Bürgern die Hand schüttelte. Es fielen fünf Schüsse. Der mutmaßliche Täter wurde sofort überwältigt und festgenommen.

Es handelt sich um einen 71-jähriger Hobby-Schriftsteller aus der Stadt Levice im Zentrum der Slowakei. Entsprechende Medienberichte bestätigte Innenminister Matúš Šutaj Eštok am Mittwochabend. Der Schütze besaß nach Angaben seines Sohnes legal eine Waffe. Medien zufolge soll der Mann beim Sicherheitsdienst eines Einkaufszentrums gearbeitet haben.

Polizeischutz wird erhöht

Der Innenminister sagte, nach ersten Erkenntnissen gebe es eine "klare politische Motivation" für die Tat. Šutaj Eštok kündigte an, die Polizei werde Regierungs- und Oppositionspolitiker, öffentliche Gebäude und einige Medienredaktionen verstärkt schützen.

Mehrere Minister und Vertreter der Regierungsparteien warfen liberalen Medien vor, Hass gegen Fico geschürt zu haben und deswegen die Schuld für das Attentat zu tragen. Vertreter der Opposition warnten derweil davor, die Spannungen weiter anzuheizen.