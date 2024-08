Schwarz-grüne Koalition im Bund? Söder contra Wüst

"Wer mit den Grünen koaliert, verliert." – Mit diesen Worten hatte sich CSU-Chef Markus Söder einst auf die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit mit den Grünen geäußert. Und dabei bleibt er offenbar auch. Zumindest hat der bayerische Ministerpräsident eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene nun erneut ausgeschlossen. Damit liegt er aber auf einer ganz anderen Linie als sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Denn der plädiert gut ein Jahr vor der nächsten Wahl dafür, sich die Option für ein Bündnis mit den Grünen offenzuhalten.

Grüne wollen keine Ampel-Fortsetzung – Söder kein Schwarz-Grün

Auslöser der Debatte ist ein Interview in der "Süddeutschen Zeitung" (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt) mit der grünen Co-Fraktionschefin im Bundestag Katharina Dröge. Darin beklagt sie den schlechten Zustand der Ampel-Koalition mit SPD und FDP. "Für uns ist klar: So geht es in einer künftigen Regierung nicht weiter", sagte Dröge. Die Grünen würden deshalb "sehr genau prüfen, welche Koalition wir nach der nächsten Bundestagswahl eingehen". Es sei dann auch ein Zusammengehen mit der Union denkbar.

Den schlechten Zustand der Ampel-Regierung sieht auch Söder als gegeben. "Die Ampel gehört dringend abgelöst", schrieb der bayerische Ministerpräsident auf der Plattform X. Allerdings bezeichnete er in seinem Post auch die Grünen als "ideologischen Kern" dieser Regierung. "Deshalb darf es keine Fortsetzung für die Grünen in Regierungsverantwortung geben."

Söder: "Anbiedern der Grünen ist peinlich"

Söder legte aber noch eins drauf: "Das Anbiedern der Grünen an die Union ist schlichtweg peinlich", schrieb der CSU-Chef auf X. Dabei griff er auch direkt Robert Habeck an, der jüngst Interesse an einer Kanzlerkandidatur angemeldet hatte. Dieser sei der schlechteste Wirtschaftsminister in der Geschichte Deutschlands. Für die CSU sei völlig klar: "Kein Schwarz-Grün nach der nächsten Wahl."