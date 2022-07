Schüsse bei Feiertags-Parade in USA: Mehrere Tote

Bei einer Parade zum amerikanischen Unabhängigkeitstag in einem Vorort vom Chicago sind mindestens sechs Menschen durch Schüsse getötet worden. 24 Menschen seien nach der Tat in Highland Park im US-Bundesstaat Illinois in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Täter auf der Flucht

Der Schütze sei zunächst nicht gefasst worden. Der flüchtige Mann sei zwischen 18 und 20 Jahre alt. Am Tatort sei eine Waffe gefunden worden. Offenbar hatte der Täter von einem Dach aus geschossen.

Bürgermeisterin Nancy Rotering forderte die Menschen dazu auf, die Innenstadt zu meiden. Die Verwaltung von Highland Park teilte mit: "Zahlreiche Polizeibeamte sind im Einsatz und haben die Innenstadt von Highland Park abgeriegelt."

Menschen fliehen nach Schüssen

Die Schüsse lösten Panik in der Kleinstadt am Ufer des Michigan-Sees aus. Ein Augenzeuge sagte dem Sender CNN, er habe mehrere Verletzte und leblose Menschen gesehen, die auf dem Boden lagen. "Es war herzzerreißend." Er habe rund 30 Knallgeräusche gehört. Menschen seien von der Parade geflohen. "Es war einfach chaotisch."

Die USA begingen am Montag ihren Unabhängigkeitstag. Die Parade hatte um 10.00 Uhr Ortszeit begonnen. Der Umzug wurde gestoppt, nachdem die Schüsse fielen.

Debatte um Waffengesetze nach Massaker an Schule

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Erst Ende Mai hatte ein 18 Jahre alter Schütze an einer Grundschule in Texas ein Massaker angerichtet. Er hatte Ende Mai in der Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und 2 Lehrerinnen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Das Verbrechen hatte die Diskussion über schärfere Waffengesetze in den USA neu entfacht. Schusswaffen sind in den Vereinigten Staaten relativ leicht erhältlich.