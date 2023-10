Ukraine-Ticker: Selenskyj verspricht Reformen

07.24 Uhr: Putin spielt Bedeutung der ukrainischen ATACMS-Raketen herunter

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Bedeutung der erstmals von der Ukraine eingesetzten weitreichenden US-Raketen vom Typ ATACMS heruntergespielt. Er räumte in einem Gespräch mit Reportern während eines Besuchs in Peking zwar ein, dass das Army Tactical Missile System eine zusätzliche Bedrohung für sein Land darstelle. Es werde die Situation entlang der 1500 Kilometer langen Front jedoch nicht verändern, denn Russland werde in der Lage sein, weitere Angriffe mit ATACMS-Raketen abzuwehren. "Für die Ukraine gibt es in diesem Sinne nichts Gutes", sagte Putin. Der Einsatz der neuen Waffen "verlängert nur die Qualen".

6.32 Uhr: Selenskyj verspricht Reformen im Verteidigungsministerium

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Treffen mit dem neuen Verteidigungsminister Rustem Umjerow Reformen im Verteidigungsministerium angekündigt. Selenskyj versprach in seiner Videobotschaft am Mittwochabend unter anderem mehr Digitalisierung, eine bessere Truppenversorgung und Bürokratieabbau. Dies solle Kommandeuren mehr Zeit geben, um sich mit den eigentlichen Kämpfen zu befassen statt mit Papierkram, sagte der ukrainische Präsident.

Selenskyj hatte im September - rund 18 Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - Verteidigungsminister Olexij Resnikow nach Korruptionsvorwürfen entlassen. Anschließend wurden auch sechs von dessen Stellvertretern ihres Amtes enthoben. Umjerow wurde neuer Minister. Zuvor war er Chef des ukrainischen Fonds für Staatsvermögen gewesen.

6.21 Uhr: US-Kongresskammer weiter ohne Vorsitz - Neues Votum wohl Donnerstag

Das US-Repräsentantenhaus hat sich am Mittwoch erneut nicht auf einen neuen Vorsitzenden geeinigt. Damit bleibt der Kongress der Supermacht den 16. Tag in Folge faktisch handlungsunfähig. Auch bei der zweiten Abstimmung konnte der Republikaner Jim Jordan nicht genug Parteikollegen hinter sich bringen. Jordan kündigte an, frühestens am Donnerstag einen neuen Anlauf zu unternehmen. Der Machtkampf der Republikaner bedeutet, dass der Kongress etwa keine neuen Gelder für den Ukraine-Krieg und den Gaza-Konflikt bewilligen kann.

5.43 Uhr: Biden hält am Donnerstag Ansprache an die Nation

US-Präsident Joe Biden wird am Donnerstag im Oval Office eine Ansprache an die Nation halten, in der es um die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine gehen wird. Erwartet wird, dass Biden dabei dem Kongress auch ein in der Größe einmaliges Hilfspaket mir Geldern für Israel, die Ukraine, Taiwan und die Grenzsicherung zu Mexiko vorschlägt.

4.16 Uhr: Scholz gibt im Bundestag Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Donnerstag im Bundestag eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel in der kommenden Woche ab (09.00 Uhr). Auf der Tagesordnung des Treffens der europäischen Staats- und Regierungschefs am 26. und 27. Oktober in Brüssel stehen bisher die Ukraine, die Migrationspolitik, der EU-Finanzrahmen bis 2027 und Wirtschaftsfragen. Aber auch die Lage nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel dürfte die Gipfelteilnehmer beschäftigen.

2.03 Uhr: Lawrow dankt Nordkorea für Unterstützung in der Ukraine

Der russische Außenminister Sergej Lawrow dankt Nordkorea bei seinem Besuch für die Unterstützung in der Ukraine. Der Kreml schätze die "unerschütterliche und prinzipienfeste Unterstützung" Pjöngjangs "zutiefst", sagt Lawrow bei einem Empfang. Zugleich sichert er dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un die "volle Unterstützung und Solidarität" der Regierung in Moskau zu. "Die Russische Föderation bietet auch ihre volle Unterstützung und Solidarität mit den Bestrebungen der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) auf dem von ihr gewählten Entwicklungsweg an", sagt Lawrow laut dem auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlichten Redemanuskript. DVRK ist der offizielle Name Nordkoreas. Die USA hatten vergangene Woche erklärt, Nordkorea habe kürzlich Waffen an Russland geliefert. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe zurück.