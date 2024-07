Prominente US-Demokraten scharen sich hinter Kamala Harris

Trump tobt: "Müssen von vorn anfangen"

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Rückzug Bidens würdigte Harris am Montag dessen Vermächtnis als "unübertroffen in der modernen Geschichte". Was der 81-Jährige geleistet habe, sei beispiellos in der jüngeren Geschichte der USA, sagte Harris bei einer Veranstaltung für Universitätssportler im Garten des Weißen Hauses. Dass sie selbst Biden als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten nachfolgen könnte, erwähnte sie nicht.

Ob Harris Trump schlagen kann, ist offen. Viele Demokraten hoffen darauf, dass Harris zumindest verhindern kann, dass die Republikaner am Ende auch beide Kammern des US-Parlaments kontrollieren. Denn bei der Wahl im Herbst werden auch alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie rund ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben.

Ex-Präsident Donald Trump äußerte sich nach dem Rückzug Bidens erbost und setzte auf seiner Online-Plattform Truth Social mehrere Posts in Folge ab. Sein Team habe Zeit und Geld in "den Kampf gegen den betrügerischen Joe Biden" investiert. "Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen", schrieb Trump. Trump ist 18 Jahre und vier Monate älter als Harris. Mit Bidens Rückzug ist Trump der älteste Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der USA.

