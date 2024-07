Mann in Rosenheim niedergestochen: Verdächtiger gefasst

Am Rosenheimer Bahnhof ist in der Nacht zum Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert - dabei wurde ein 34-Jähriger niedergestochen. Nun meldet die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg: Schon am Sonntagabend gelang die Festnahme eines 25-jährigen Tatverdächtigen, der inzwischen wegen des Verdachts der versuchten Tötung in Untersuchungshaft sitzt, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Streit eskalierte: 34-Jähriger verletzt im Krankenhaus

Die beiden Männer waren kurz nach Mitternacht am Rosenheimer Bahnhof aneinandergeraten. Der Grund muss noch ermittelt werden. Im Verlauf des Streits soll der jetzt inhaftierte 25-jährige Rumäne den 34-Jährigen mit einer Stichwaffe am Kopf und am Hals schwer verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

Tatverdächtiger nach Hinweisen festgenommen

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst auf einem Fahrrad, obwohl alarmierte Einsatzkräfte einen Warnschuss in die Luft abgaben. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und eigenen Ermittlungen konnte der 25-Jährige am Sonntagabend in Stephanskirchen festgenommen werden.