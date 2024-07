Mindestens 20 Verletzte bei Straßenbahnunfall in Augsburg

Im Augsburger Ulrichsviertel sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Wie die Polizei dem BR bestätigte, ist die Zahl der Verletzten inzwischen auf 20 gestiegen.

Sechs Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die zwei Trambahnen waren am Eserwall nahe der Freilichtbühne kurz vor der nächsten Haltestelle aufeinander aufgefahren. Von den mindestens 20 Personen, die bei dem Aufprall verletzt wurden, wurden laut Polizei sechs in Krankenhaus gebracht und mussten zum Teil ärztlich versorgt werden. Schwerverletzt wurde niemand. Zunächst waren die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass auch Menschen eingeklemmt sein könnten, dies hatte sich dann aber nicht bestätigt.

Dennoch sind die Folgen des Aufpralls an der Unfallstelle unübersehbar: Die Front und das Ende der jeweiligen Tram sind erheblich beschädigt, Blechteile stehen ab, Scheiben sind zersplittert, Metallteile völlig verbogen.

Unfallursache noch unklar

Warum es zu dem Auffahrunfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und per Drohne den Einsatzort abgeflogen. Beide Trams stehen noch in den Gleisen. Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass beide Fahrzeuge ohne größere Probleme abtransportiert werden können, so Sprecher Anselm Brieger zum BR. "Auf jeden Fall hat es ganz schön gerumst, und natürlich ist es für die Beteiligten immer ein höchst dramatisches Erlebnis." Aus Sicht der Feuerwehr konnte er sagen: "Solche Szenarien werden trainiert. Wir hatten jetzt letzten Herbstes die Großübung in Augsburg, wo eben auch ein Busunfall mit trainiert wurde."

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei: "Jeder wusste, was zu tun ist"

Markus Trieb, Sprecher der Polizei in Augsburg, lobte das Zusammenspiel der Einsatzkräfte bei dem heutigen Großeinsatz: "Für uns war das ein Standardfall, der sehr gut geübt ist zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Jeder wusste, was zu tun ist."

Weil viele Fahrgäste die Tram noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen haben, bittet die Polizei alle Betroffenen und auch mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Augsburger Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich bis auf Weiteres großräumig zu umfahren.