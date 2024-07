Abrechnungsbetrug: Betreiber von Corona-Testzentrum festgenommen

Der Betreiber zweier ehemaliger Corona-Testzentren in Schweinfurt sitzt wegen Betrugsverdacht nun in Untersuchungshaft. Wie die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) mit Sitz in Nürnberg mitteilt, soll der Mann deutlich mehr Testungen abgerechnet haben, als in seinen Zentren tatsächlich durchgeführt wurden.

32.000 Euro Schaden – Verdächtiger gilt als "vermögenslos"

Zwischen Februar 2022 und Januar 2023 soll der Mann laut ZKG Leistungen im Wert von rund 230.000 Euro abgerechnet und bis Oktober 2022 rund 100.000 Euro erhalten haben. Von diesem Geld ist allerdings nichts mehr da; der Mann gilt als "vermögenslos". Allein im Oktober 2022 soll der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) so ein Schaden von rund 32.000 Euro entstanden sein. Der genaue Gesamtschaden lässt sich momentan noch nicht beziffern. Hierzu müssten die bei der Durchsuchung sichergestellten Datenträger und Unterlagen ausgewertet werden.

Dem mittlerweile wohnungslosen Mann wird Betrug und versuchter Betrug in einer noch unbestimmten Anzahl von Fällen vorgeworfen. Anlass der Ermittlungen war eine Mitteilung der Regierung von Unterfranken nach einer Abrechnungsprüfung. Bereits vergangenen Donnerstag hatten die Kriminalpolizei Würzburg und die ZKG in Schweinfurt Objekte durchsucht und den Beschuldigten festgenommen, wie die ZKG am Montag mitteilte.

ZKG: Spezialstaatsanwälte und IT-Experten

Die ZKG ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg angesiedelt und besteht aus einem Team aus Spezialstaatsanwälten, Abrechnungsfachkräften aus dem Gesundheitswesen sowie IT-Experten. Ermittelt wird in Fällen von Abrechnungsbetrug und Korruption in der Gesundheitsbranche. Die Behörde ist für den gesamten Freistaat zuständig.