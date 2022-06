Polens Minister nach Streit mit Postmitarbeiterin zurückgetreten

Der polnische Regionalentwicklungsminister Michal Cieslak ist wegen eines Streits mit einer Postmitarbeiterin zurückgetreten. Er verzichte im Interesse der rechtskonservativen Regierungskoalition auf sein Amt, twitterte Cieslak am Mittwochabend. Stunden zuvor hatte der Chef der größten Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, den Rücktritt des Ministers gefordert. Andernfalls werde er entlassen.

Auseinandersetzung mit Mitarbeiterin der Post

Cieslaw hatte von der Post verlangt, die Chefin einer Niederlassung in Pacanow zu feuern, weil die Frau ihn wegen der stark steigenden Preise in Polen heftig angegangen sei, als er bei ihr seine Post abholen wollte. Die Frau räumte in Medien einen Gefühlsausbruch ein, versicherte aber, sie sei nicht ordinär geworden. Ihre zwischenzeitlich angeordnete Entlassung wurde zurückgenommen.