Nato-Insiderin: "Berlin hat das Problem Russland klein geredet"

"Wir dürfen nicht weggucken"

BR24: Müssen wir uns Sorgen machen wegen eines Kriegs bei uns in Deutschland?

Babst: Russlands Ziel ist nicht nur die Vernichtung der Ukraine, sondern auch die Destabilisierung unserer Gesellschaften, unserer demokratischen Systeme. Wir sind also nicht abseits und sicher hinter einem Zaun, sondern wir sind Gegenstand von hybriden Angriffen.

Ja, wir müssen uns Sorgen machen, aber vor allen Dingen müssen wir uns verteidigungsbereit zeigen. Und das ist etwas, was ich in Deutschland nicht so wirklich beobachten kann. Wir dürfen nicht weggucken und wir müssen unsere Verteidigungsbereitschaft und Resilienz in jeder Form verstärken.

BR24: Resilienz verstärken, wie sieht das konkret aus? Es gibt ja jetzt den "Operationsplan Deutschland"…

Babst: Das Verteidigungsministerium hat ein Papier von etwas mehr als 1.000 Seiten produziert, um eben letztendlich zusammen mit den Ländern, mit den Kommunen, mit Wirtschaftsunternehmen, mit allen Akteuren zu versuchen, Deutschlands Zivilbevölkerung und unsere zivile Infrastruktur besser zu schützen.

Das ist alles im Prinzip richtig und gut. Aber das dauert viel zu lange. Ich würde mir ein Beispiel an den Schweden nehmen wollen – die haben letzte Woche ein kleines Heftchen verteilt an alle Haushalte und ganz konkret dort beschrieben, was im Falle eines kriegerischen Angriffes, aber auch im Falle von hybriden Angriffen für die Bevölkerung zu tun ist.

Im Video: "Operationsplan Deutschland" – Kommt der Krieg zu uns? Possoch klärt!