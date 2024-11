DHL-Frachtflugzeug abgestürzt – was wir wissen und was nicht

Ein im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Erst im August wurde vor Brandsätzen gewarnt, die Unbekannte über Frachtdienstleister verschicken könnten. Noch sind die Hintergründe des Absturzes am frühen Morgen aber völlig unklar. Eine Übersicht:

Was ist passiert?

Die Maschine war im Auftrag des Postdienstleisters DHL unterwegs und am frühen Morgen in Leipzig gestartet. Nach DHL-Angaben handelte es sich um eine Maschine der Fluggesellschaft Swift Air. Nach DHL-Angaben war sie auf dem Weg zum Flughafen von Vilnius. Nach ersten Angaben sollen vier Menschen an Bord gewesen sein. Mindestens ein Mensch kam nach ersten Informationen ums Leben, weitere Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von DHL leitete die Maschine zuvor eine Notlandung ein. Der Absturz ereignete sich nach Angaben des litauischen Polizeichefs kurz vor der Landung. Das Flugzeug habe versucht zu landen und die Landebahn nicht erreicht, sagte Polizeichef Arunas Paulauskas.

Wie war die Lage am Unfallort?

Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden die Einsatzkräfte um 5.31 Uhr informiert. Der Unfallort liegt in einem Stadtteil von Vilnius namens Liepkalnis. Die Lage am Unfallort war am frühen Morgen zunächst unübersichtlich. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz, ein Journalist des litauischen Rundfunks berichtete, dass viele Teile des Flugzeugs herumgeschleudert worden seien.

Einige Trümmerteile trafen auch ein Wohnhaus, in dem drei Familien lebten. Alle zwölf Bewohner sind nach Angaben des Rettungsdienstes in Sicherheit. Auf Bildern war zu sehen, wie Rauch an einem Wohnhaus zwischen Bäumen aufsteigt. Laut den Rettungskräften war das Feuer um 7.33 Uhr unter Kontrolle.

Was ist über den Toten und die Verletzten bekannt?

Beim Absturz des Frachtflugzeugs wurde ein spanischer Staatsbürger getötet. Das sagte ein Vertreter der Polizeibehörde der litauischen Nachrichtenagentur Elta. Die übrigen Insassen des Flugzeugs – ein Deutscher, ein weiterer Spanier und ein Litauer – seien verletzt worden. Zum gesundheitlichen Zustand der Verletzten machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben. Zum Alter der Insassen gebe es noch keine gesicherten Informationen, erklärte die Polizei.

Könnten noch weitere Menschen betroffen sein?

Wie viele Menschen genau verletzt wurden und wie schwer, war zunächst unklar. Ebenfalls ungewiss war, ob es noch weitere Todesopfer – etwa am Boden – gegeben haben könnte.

Was ist der Grund für den Absturz?

Warum die Maschine abstürzte, war zunächst völlig unklar. Das sei "höchstwahrscheinlich auf einen technischen Fehler oder ein menschliches Versagen zurückzuführen", sagte Polizeichef Paulauskas. Auch andere Ursachen – wie etwa einen Terroranschlag – könne er aber nicht ausschließen.