ATACMS: Wie sie funktionieren und was sie bringen

BR24: Das heißt also, die Freigabe der ATACMS-Raketen für Ziele in Russland bedeutet keine tiefere Involvierung des Westens in den Krieg?

Gressel: Nein, bedeutet sie nicht. Es kann sein, dass die Herstellerfirmen das Geofencing – also die programmierte Reichweitenbeschränkung der Raketen – persönlich zurücknehmen müssen. Dafür kann es sein, dass ein Techniker der Firma vorbeischaut, kurz einen Laptop an das Gerät anschließt und wieder fährt. Man muss auch sagen, dass bei allen Waffensystemen eine gewisse Systemwartung durch die Herstellerfirma notwendig ist, gerade was den IT-Sektor angeht.