Nach Schüssen auf Polizisten in Saarbrücken - Verdächtiger tot

Ein 67-jähriger Mann hat im Saarbrückener Stadtteil Klarenthal einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst: Er hatte sich über Stunden in seiner Wohnung verschanzt - inzwischen wurde er dort tot aufgefunden. Die Polizei stürmte die Wohnung, nachdem vorherige Verhandlungsversuche offenbar gescheitert waren.

Mutmaßlicher Schütze wehrte sich gegen Durchsuchungsbeschluss

Am Vormittag hatten Beamte die Wohnung des Mannes aufgesucht, weil sie einen Durchsuchungsbeschluss des Verwaltungsgerichts umsetzen wollten. Der 67-Jährige eröffnete daraufhin das Feuer und schoss einen Polizisten an, der schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach Angaben der Polizei schwebt er nicht in Lebensgefahr. Danach verbarrikadierte sich der Schütze offenbar in seiner Wohnung und schoss auf Fahrzeuge der Polizei.

Polizei gibt Entwarnung

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Anwohnerinnen und Anwohner dazu aufgerufen, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich von Fenstern fernzuhalten. Inzwischen bestehe aber keine Gefahr mehr, teilte die Polizei auf Twitter mit.