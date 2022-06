Ermittlungen gegen vier G7-Demonstranten und einen Polizisten

Nach der G7-Demonstration am Samstag in München werden noch vier von elf Personen festgehalten, die während und nach der Demo festgenommen worden waren. Ein Richter soll entscheiden, ob die betreffenden Personen wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft müssen. Sie hatten Polizeibeamte angegriffen. Aber auch einem Polizisten wird Gewalt gegen einen Demonstranten vorgeworfen.

Auseinandersetzung mit schwarzem Block

Zu den Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten, die dem schwarzen Block zugerechnet werden, kam es angesichts der Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes auf der Theresienwiese. Ihm wird das Erschleichen von Leistungen, in diesem Fall Schwarzfahren, vorgeworfen.

Laut den Beamten solidarisierten sich Umstehende mit dem Festgenommenen und es kam zu einem Gerangel. Insgesamt ermittelt die Polizei in diesem Zusammenhang gegen sechs Aktivisten, die mit Gewalt gegen die Beamten vorgingen. Drei von ihnen sollen laut Polizei mit einer Teleskopfahnenstange zugeschlagen haben, andere warfen volle Plastikflaschen oder schlugen mit der Hand zu.

LKA überprüft Vorgehen von Einsatzbeamten

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall wird auch das Vorgehen eines Einsatzbeamten überprüft, der während des Gerangels einem Demonstranten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Auf Twitter tauchten Videos auf, die diesen Vorfall zeigen sollen. Das Münchner Präsidium erklärte heute dazu, dass diese Szene, von der Videos aus verschiedenen Perspektiven vorlägen, dem Landeskriminalamt zur Überprüfung vorgelegt wurde.

Deutlich weniger Demonstranten als erwartet

Zu der G7-Demonstration in der Landeshauptstadt waren deutlich weniger Menschen gekommen, als im Vorfeld erwartet worden war. Die Polizei sprach von etwa 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Veranstalter von etwa 6.000 Protestierenden. Nach offiziellen Angaben hatte die Münchner Polizei rund 3.000 Beamte im Einsatz.