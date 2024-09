Migration: "Abschreckung funktioniert im Asylbereich nicht"

"Deutschland konzentriert sich zu sehr darauf, Asylanträge nicht zu prüfen"

BR24: Was ist Ihrer Ansicht nach der Schlüssel für eine erfolgreiche Asylpolitik?

Hruschka: Aus meiner Sicht hat eine erfolgreiche Asylpolitik im Grunde zwei wichtige Aspekte: Die Personen, die Schutz brauchen, bekommen Schutz und bekommen diesen möglichst schnell. Und die Personen, die keinen Schutz brauchen, erhalten möglichst schnell die Antwort, dass sie nicht bleiben dürfen. Weil: Je länger die Personen im Land sind, ohne ein Aufenthaltsrecht zu haben, umso schwieriger wird es, die Personen davon zu überzeugen, dass sie das Land verlassen und auch die zwangsweise Durchsetzung, also Abschiebungen werden schwieriger, je länger die Person im Land ist.

BR24: Das klingt logisch und einfach und das sagt die Migrationsforschung schon lange – warum klappt das aber in der Praxis einfach nicht in Deutschland?

Hruschka: Die Lösungen sind natürlich nicht einfach, weil es um einzelne Menschen geht. Das heißt, ich muss auch Verfahren aufstellen, die quasi im Einzelfall Entscheidungen ermöglichen, die auch nicht immer ganz einfach sind. Aber meine Grundthese und auch das, was wir in der Forschung rausgefunden haben, ist, dass Deutschland sich zu sehr drauf konzentriert: Wie schaffe ich es, einen Asylantrag nicht prüfen zu müssen statt die Ressourcen, die da sind und die auch investiert werden, daran zu setzen, dass man sagt, bei dieser Person muss einmal geschaut werden, ob sie Schutz braucht und das muss möglichst schnell gehen. Das ist aus meiner Sicht eine Fehlallokation von Ressourcen.

Zurückweisungen an der Grenze "helfen niemandem"

BR24: Das hieße, die Diskussion um Zurückweisungen an der Grenze sind nicht zielführend?

Hruschka: Es ist niemandem geholfen, wenn man das Ganze europäisch denkt, wenn Personen, die irregulär migrieren, irgendwo im Niemandsland zwischen Polen und Deutschland oder zwischen Österreich und Deutschland stehen und dort nicht weiterkommen und dann versuchen, irgendwie weiterzukommen. Das verlängert nur den gesamten Prozess. Das heißt, wenn ich so etwas machen möchte, dann muss ich das Ganze europäisch machen und auch akzeptieren, dass Deutschland als wirtschaftsstarkes Land ein attraktives Land ist. Da geht es nicht um die Frage, wie sind die deutschen Gesetze, sondern die Attraktivität Deutschlands kommt daraus, dass es ein großes Land ist, ein bekanntes Land und ein wirtschaftlich erfolgreiches Land.

BR24: Beißt sich da die Katze dann nicht in den Schwanz? Die Europäische Union hat Schwierigkeiten, eine gemeinsame Linie durchzusetzen, Ungarn schert aus, Deutschland will strenger werden…

Hruschka: Ja, die letzten Jahre haben gezeigt, dass die EU-Kommission als Hüterin der Verträge ihrer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Länder europäisches Recht einhalten, nicht in der Weise nachgekommen ist, wie man das gerne sehen würde. Mehr Vertragsverletzungsverfahren wären sicher richtig gewesen. Vor allem auch der Versuch einer Verständigung mit den Ländern, die bereit sind, Migrationspolitik europäisch zu denken, weil das werden immer weniger. Die ungarische Regierung denkt seit Jahrzehnten nicht europäisch in diesem Bereich. Dann muss man halt vielleicht versuchen, eine Lösung ohne Ungarn zu finden.

Gefährdet der Streit um die strengere Asylpolitik den europäischen Zusammenhalt?

BR24: Der EU geht es aber doch auch darum, generell niedrigere Asyl-Zahlen zu haben, oder?

Hruschka: Mir geht es nicht darum, zu sagen, es müssten höhere Zahlen seien, aber um einen Fokus auf die Binnenvertreibung. Man sieht es eben an Schweden und an Dänemark: Das hat einen Abdrängungseffekt. Die Personen sind ja da, dann müssen es andere Länder machen, die aber auch zum Schengenraum gehören. Das heißt, dieser Abdrängungseffekt, der hilft niemandem, europäisch und darüber eine Verständigung zu finden wäre aus meiner Sicht das Richtige. Es geht nicht darum, zu sagen, wir machen alle Grenzen oder vor allem alle Außengrenzen auf, sondern es geht darum, zu sagen, wenn die Personen da sind, wir akzeptieren erstmal, dass die Personen da sind und wissen, was wir tun müssen, nämlich den Schutzbedarf möglichst schnell feststellen, damit möglichst früh Klarheit ist, was die Person für Möglichkeiten hat und was dann auch der Staat für Handlungsmöglichkeiten behält.

Lösung der Asylkrise: Schengen abschaffen, weniger Europa?

BR24: Liegt dann ein Lösungsansatz im anderen Extrem: Schengen abschaffen, weniger Europa?

Hruschka: Das ist aus meiner Sicht das politische Ziel derer, die jetzt anfangen, von deutschen Außengrenzen zu sprechen und die Binnengrenzen meinen, nicht die Flughäfen und Seehäfen, und dass es darum geht, quasi weniger Europa zu haben. Was das für fatale wirtschaftliche Folgen haben kann, wenn man sich wirklich abschottet, hat man in der Corona-Zeit gesehen, und ich denke, das ist etwas, wo niemand hin will, aber das Bewusstsein dafür, was die wirtschaftlichen Nebeneffekte von einem abgeschotteten Deutschland sind, das ist so nicht vorhanden, weil man es so nicht spürt bisher, weil die Grenzkontrollen ja auch nur punktuell sind.

