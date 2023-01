Memoiren von Prinz Harry legen bahnbrechenden Verkaufsstart hin

Die Memoiren des britischen Prinzen Harry haben einen bahnbrechenden Verkaufsstart hingelegt. Das Verlagshaus Penguin Random House teilte am Mittwoch mit, das Buch des zweiten Sohnes von König Charles III. und Prinzessin Diana mit dem Titel "Spare" (deutscher Titel: "Reserve") sei bereits am ersten offiziellen Tag im Handel in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich mehr als 1,4 Millionen Mal verkauft worden.

Prinz Harry zieht mit seinem Buch sogar an Michelle Obama vorbei

Dies stellt einen Rekord für ein nicht-fiktionales Buch in einem Unternehmen dar, das auch Bücher von Barack und Michelle Obama herausgibt - die Memoiren der ehemaligen First Lady unter dem Titel "Becoming" (deutscher Titel: "Meine Geschichte") benötigten eine Woche, um auf 1,4 Millionen Verkäufe zu kommen, als das Buch im Jahr 2018 erschien.

Verlag: "Prinz Harry wirklich verstehen."

"Reserve" ist die Geschichte von jemandem, von dem wir vielleicht gedacht haben, dass wir ihn bereits kennen, aber jetzt können wir Prinz Harry wirklich durch seine eigenen Worte verstehen", sagte Gina Centrello, Präsidentin und Verlegerin der Random House Group, in einer Mitteilung.

Die Verkaufszahlen des ersten Tages belegten, dass es sich um ein Buch handele, das danach verlange, gelesen zu werden. "Und es ist ein Buch, von dem wir stolz sind, es zu veröffentlichen", sagte Centrello. Bei den Verkaufszahlen werden sowohl die Buchversion als auch Audio- und E-Book-Ausgaben mitgezählt.

Abrechnung mit den Royals

"Reserve" ist ein hochgradig persönlicher und intimer Bericht des Prinzen über sein Leben in der britischen Königsfamilie und die Beziehung zu seiner Frau, der US-Schauspielerin und Herzogin von Sussex, Meghan Markle.

Mit Informationen von ap