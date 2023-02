Leopard verletzt Menschen in Gericht in Indien

Ein Leopard hat in Ghaziabad, einem Vorort der indischen Hauptstadt Neu Delhi, mindestens fünf Menschen in einem Gerichtsgebäude verletzt. In Online-Netzwerken waren Aufnahmen zu sehen, die mehrere Männer nach der Begegnung mit Raubkatze mit Verletzungen zeigten. Einer von ihnen wurde vor den Augen von Schaulustigen aus dem Gerichtsgebäude weggetragen.

Polizei: Tier geriet in Panik

Wie ein Beamter der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur AFP sagte, war der Leopard in Panik im dem Gebäudekomplex herumgerannt. Beamte mit Schutzkleidung und Fackeln versuchten schließlich, das Tier mit Netzen zu fangen.

Der Ort Ghaziabad liegt am Ostrand von Neu Delhi und ist nicht weit von einem großen Wald entfernt. Dort leben auch Leoparden, von denen es in ganz Indien etwa 12.000 Stück gibt und die von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdet eingestuft werden.

Jeden Tag wird ein Leopard getötet

Zusammenstöße zwischen Menschen und Leoparden gibt es Indien nach Behördenangaben recht häufig. Demnach wird im Schnitt pro Tag ein solches Raubtier getötet, das sich in von Menschen beanspruchtes Gebiet verirrt hat. Wegen der Zerstörung von Wäldern nimmt die Zahl solcher Vorfälle zu.

