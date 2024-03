Nahost-Ticker: Medien kündigen Scholz-Besuch in Israel an

10.23 Uhr: Israelische Medien kündigen Scholz-Besuch in Israel an

Gleich mehrere größere israelische Zeitungen und Online-Portale kündigen den Besuch von Olaf Scholz in der Region an. Demnach soll der Bundeskanzler am Wochenende Jordanien und Israel besuchen. Eine offizielle Bestätigung des Bundespresseamtes steht noch aus. Es werde der zweite Besuch von Scholz nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober in Israel. Zehn Tage nach der Terrorattacke hatte sich der deutsche Regierungschef in Tel Aviv mit Israels Premier Netanjahu getroffen.

Von Jordanien aus sollen die Bundeswehr-Transportmaschinen starten, die sich an der Luftbrücke mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen beteiligen. Dies hatte gestern Bundesverteidigungsminister Pistorius angekündigt. Möglicherweise wird Scholz zum Start der deutschen Beteiligung an der Luftbrücke vor Ort sein. Auch dass sich Bundeskanzler Scholz in Israel mit Premierminister Netanjahu trifft, ist wahrscheinlich. Erst am Montag hatte Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin erneut das Selbstverteidigungsrecht Israels nach dem Überfall der Hamas verteidigt. Gleichzeitig forderte er die Kriegsparteien und die Vermittlerstaaten auf, einen längeren Waffenstillstand auszuhandeln.

05.05 Uhr: Deutsche Luftwaffe will noch diese Woche Hilfsgüter nach Gaza bringen

Die deutsche Luftwaffe soll sich noch in dieser Woche mit Transportflugzeugen am Lastenabwurf dringend benötigter Hilfsgüter in den Gazastreifen beteiligen. "Den Menschen in Gaza fehlt es am Nötigsten. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen", teilte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit, nachdem er einem solchen Einsatz am Mittwoch grundsätzlich zugestimmt hatte. Dafür sollen in Frankreich stationierte Transportflugzeuge der Bundeswehr eingesetzt werden. Die erste Maschine hob am Mittwoch für den Gaza-Hilfseinsatz ab. Nach einem Zwischenstopp in Toulouse sollte es zunächst nach Jordanien gehen, um die Hilfsgüter ins Flugzeug zu laden.

04.30 Uhr: Ab Anfang Juni wieder Delta-Flüge nach Israel

Als zweite große US-Fluggesellschaft nimmt Delta Air Lines nach dem Angriff militanter Hamas-Kämpfer am 7. Oktober wieder Flüge nach Israel auf. Nach einer umfassenden Bewertung der Sicherheitsrisiken werde die Airline ab dem 7. Juni wieder täglich mit einem Airbus A330-900neo zwischen New York-JFK und Tel Aviv fliegen, teilt Delta mit. United Airlines hatte bereits Anfang des Monats Flüge von Newark nach Israel wieder angeboten, will aber frühestens im Herbst weitere US-Städte in den Flugplan aufnehmen.

03.55 Uhr: US-Militär zerstört Drohnen in Huthi-Gebieten

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben vier unbemannte Flugsysteme und eine Boden-Luft-Rakete in den von den Huthis kontrollierten Gebieten im Jemen zerstört. Die Angriffe seien erfolgt, nachdem die Huthi-Miliz eine Anti-Schiffsrakete in den Golf von Aden abgefeuert hätten, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

02.47 Uhr: Israels Verteidigungsminister: Werden jeden Ort in Gaza erreichen

Israels Verteidigungsminister Yoav Galant hat bei einem Truppenbesuch im umkämpften Gazastreifen einen baldigen Beginn der geplanten Militäroffensive in der Stadt Rafah angedeutet. "Es gibt keinen sicheren Hafen für Terroristen in Gaza", sagte er laut einer Mitteilung der israelischen Regierung. "Selbst diejenigen, die denken, dass wir verzögern, werden bald sehen, dass wir jede Region erreichen werden." Zwar erwähnte er die im Süden Gazas gelegene Stadt Rafah nicht namentlich, die "Times of Israel" wertete seine Äußerung aber als Hinweis auf die geplante Offensive in Rafah.

Dort, an der Grenze zu Ägypten, suchen derzeit nach Schätzungen 1,5 Millionen Palästinenser auf engstem Raum und unter elenden Bedingungen Schutz vor den Kämpfen in den anderen Gebieten des Gazastreifens. Israels Streitkräfte erklärten, dass ein großer Teil der Menschen vor einer Militäroperation auf "humanitäre Inseln" im Zentrum des abgeriegelten Küstengebiets gebracht würden. IWann die Evakuierung stattfinden soll und wann die Offensive auf die Stadt beginnen werde, teilte die Armee nicht mit.