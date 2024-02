Nahost-Ticker: Rafah-Offensive - Israels Militär legt Pläne vor

09.40 Uhr: Weiterhin Angriffe von extremistischen Palästinensern

In zwei israelischen Ortschaften am Rande des Gazastreifens gab es am Montagmorgen erneut Raketenalarm. Auch nach fast fünf Monaten Krieg feuern extremistische Palästinenser weiter Geschosse aus dem Gazastreifen in das israelische Grenzgebiet. Seit Kriegsbeginn wurden nach israelischen Angaben mehr als 14.500 Raketen aus dem Küstengebiet auf Israel abgefeuert.

09.45 Uhr: Israelische Armee - Viele Tote bei Fortsetzung des Militäreinsatzes im Gazastreifen

Die israelische Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen nach eigenen Angaben verstärkt. Allein in einem Viertel der Stadt Gaza seien innerhalb eines Tages "mehr als 30 Terroristen getötet worden", teilte das Militär am Montag mit. Hilfsorganisationen warnen vor katastrophalen humanitären Bedingungen in dem umkämpften Küstenstreifen.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde ist die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser auf inzwischen 29 692 gestiegen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen, werden aber von internationalen Organisationen als hinreichend zuverlässig eingeschätzt.

09.38 Uhr: Biden holt Kongressspitzen für Gespräche ins Weiße Haus

US-Präsident Joe Biden will am Dienstag die vier ranghöchsten Politiker des US-Kongresses zu Gesprächen über ein Nothilfepaket für die Ukraine und Israel im Weißen Haus empfangen. Zudem solle es darum gehen, einen Shutdown der Regierungsbehörden im März zu verhindern. An dem Treffen soll auch der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, teilnehmen.

Das Nothilfepaket in Höhe von 95 Milliarden Dollar wurde im Senat bereits verabschiedet. Johnson weigert sich, darüber im Repräsentantenhaus abstimmen zu lassen, wo seine Republikaner die Mehrheit haben.

09.30 Uhr: Palästinensischer Regierungschef Schtaje reicht Rücktritt ein

Der Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiegebiete, Mohammed Schtaje, hat am Montag in Ramallah seinen Rücktritt eingereicht. Dies sei auf Wunsch des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas erfolgt, auf den arabische Länder der Region und die USA entsprechenden Druck ausgeübt haben, hieß es zuvor im Fernsehsender Watan TV unter Berufung auf Regierungsbeamte. Der mögliche Rücktritt Schtajes sei jedoch zunächst als eher symbolischer Schritt zu werten, hieß es. Der Politiker, der als loyaler Mitarbeiter des seit 2005 regierenden Abbas gilt, werde weiterhin als Chef einer kommissarischen Regierung amtieren.

Nach den Vorstellungen der USA soll nach Beendigung des Gaza-Kriegs eine grundlegend reformierte Palästinensische Autonomiebehörde (PA) den Gazastreifen verwalten. Israel lehnt diesen Plan vehement ab. Es will künftig weder die Hamas noch eine von der Fatah geführte PA als Regierungsmacht in Gaza sehen.

09.20 Uhr: Israels Armee legt Evakuierungspläne für Süden Gazas vor

Israels Armee hat dem Kriegskabinett einen Plan zur Evakuierung der Bevölkerung aus Kampfgebieten im Gazastreifen vorgelegt. Der Vorschlag enthält auch einen Einsatzplan, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mitteilte.

Ziel ist laut israelischen Medienberichten eine Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten. Dort halten sich derzeit mehr als eine Million binnenvertriebene palästinensische Zivilisten auf. Sie hatten den nördlichen Teil des Gazastreifens auf Aufforderung der israelischen Armee verlassen und flohen vor den Kampfhandlungen. Ferner genehmigte das Kriegskabinett laut der Mitteilung einen Plan zur Bereitstellung humanitärer Hilfe.

08.33 Uhr: Israelisches Militär meldet erneut Dutzende getötete Palästinenser

Die israelischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden nach eigenen Angaben erneut Dutzende bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet. Allein 30 seien im Bezirk Seitun von Gaza-Stadt getötet worden, teilt das Militär mit. Mehr als zehn Palästinenser seien zudem im Zentrum des Küstengebiets getötet worden und weitere in der im Süden gelegenen Stadt Chan Junis.

07.52 Uhr: Angehöriger von US-Luftwaffe zündet sich aus Protest gegen Israel an

Ein Angehöriger der US-Luftwaffe hat sich aus Protest gegen die israelische Offensive im Gazastreifen vor der israelischen Botschaft in Washington selbst angezündet. Dabei sei er am Sonntag schwer verletzt worden, sagte eine mit Polizeiermittlungen dazu vertraute Gewährsperson der Nachrichtenagentur AP. Der Mann habe gesagt, er wolle sich "nicht mehr an Völkermord mitschuldig machen". Der Mann habe seine Protestaktion über die Videoplattform Twitch live gestreamt, sagte die Gewährsperson. Israel hat Vorwürfe bestritten, seine Militäroffensive im Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas auf das Land sei Völkermord an den Palästinensern.

07.16 Uhr: Ägyptische Sicherheitskreise - Katar richtet Vermittlungsgespräche aus

Katar wird ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge in dieser Woche Vermittlungsgespräche zwischen Israel und der Hamas ausrichten. Ziel sei der Abschluss einer Vereinbarung über eine Waffenruhe. Ungeachtet dieser Bemühungen dauerten die Kämpfe im Gazastreifen an. Bewohner des Palästinenser-Gebiets berichteten von Beschuss mehrerer Gebiete.

06.33 Uhr: Israels Armeesprecher - Terrortunnel unter meisten Häusern in Gaza

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben "unter den meisten Häusern" im Gazastreifen Terrortunnel oder Waffenverstecke der islamistischen Hamas entdeckt. Zudem sei "die Mehrheit der Schulen, Moscheen, Krankenhäuser und internationalen Einrichtungen von der Hamas für ihre militärischen Operationen genutzt" worden, schrieb der israelische Armeesprecher Daniel Hagari in einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Gastbeitrag für die US-Zeitung "Wall Street Journal".

06.30 Uhr: Mehr als 140 Strafverfahren in Bayern nach Hamas-Überfall auf Israel

Der Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober hat nach Angaben der Münchner Generalstaatsanwaltschaft zu einer Serie von antisemitischen Straftaten in Bayern geführt. Es wurden seitdem 142 Ermittlungsverfahren eingeleitet, die mit dem Angriff auf Israel und der darauffolgenden kriegerischen Auseinandersetzung im Gazastreifen im Zusammenhang stehen, wie die Generalstaatsanwaltschaft berichtete. Die Verfahren seien zum großen Teil noch nicht abgeschlossen.

06.27 Uhr: Israels Verteidigungsminister - Verstärken Kampf gegen die Hisbollah

Israel will den militärischen Druck auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon in Reaktion auf deren tägliche Angriffe an Israels Nordgrenze weiter erhöhen. Davon werde man sich auch dann nicht abbringen lassen, wenn es im Krieg im südlich gelegenen Gazastreifen zu einer Feuerpause kommen sollte, sagte Verteidigungsminister Yoav Galant beim Nordkommando, wie das Militär am Sonntagabend mitteilte. Man werde den militärischen Druck auf die Miliz "bis zum vollständigen Rückzug der Hisbollah" von der Grenze zu Israel verstärken, kündigte Galant an. Die Hisbollah ist eng mit Israels Erzfeind Iran verbunden.

06.22 Uhr: Netanjahu sieht Sieg in Gaza "in Reichweite"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treibt trotz laufender Verhandlungen über eine Waffenruhe die Vorbereitung für eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens voran und sieht einen Sieg in Reichweite: "Nicht in Monaten, sondern in Wochen, sobald wir mit der Operation beginnen", sagte Netanjahu in der am Sonntag (Ortszeit) ausgestrahlten TV-Sendung "Face the Nation" des US-Fernsehsenders CBS.

05.53 Uhr: Israels Militär legt Kriegskabinett vor Rafah-Offensive Pläne vor

Das israelische Militär hat vor der geplanten Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens dem Kriegskabinett seine weiteren Einsatzpläne vorgelegt. Wie das Büro des Ministerpräsidenten in der Nacht zum Montag bekannt gab, habe das Militär dem Kabinett "einen Plan für die Evakuierung der Bevölkerung aus den Kampfgebieten im Gazastreifen und den kommenden Einsatzplan vorgelegt." Außerdem sei ein Plan für die Bereitstellung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen gebilligt worden, "der die Plünderungen im Nordstreifen und in anderen Gebieten verhindern soll", hieß es. Einzelheiten wurden in der kurzen Mitteilung nicht genannt. Auch Rafah, wo 1,5 Millionen Palästinenser auf engstem Raum und unter elenden Umständen Schutz vor den Kämpfen in den anderen Teilen des abgeriegelten Küstengebiets suchen, wurde in der Mitteilung nicht ausdrücklich erwähnt.

04.05 Uhr: USA - Huthi-Rakete verfehlt US-Tanker

Die jemenitischen Huthis haben nach US-Angaben offenbar den unter US-Flagge fahrenden Öltanker MV Tom Thor im Golf von Aden mit einer Anti-Schiffsrakete beschossen. Die Rakete habe den unter US-Flagge fahrenden Tanker verfehlt, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Sie sei ins Wasser gestürzt und habe keine Schäden oder Verletzte verursacht. Die mit dem Iran verbündete Gruppe hatte zuvor erklärt, sie habe den Tanker ins Visier genommen. Das US-Militär schoss nach eigenen Angaben aus Selbstverteidigung zwei weitere Drohnen über dem südlichen Roten Meer ab.