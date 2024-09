Knobloch: "Grund zur Erleichterung, aber nicht für Euphorie"

Das voraussichtliche Wahlergebnis in Brandenburg sorgt für gemischte Gefühle bei Vertretern der jüdischen Gemeinde in Deutschland. Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, erklärte, es gebe "Grund zur Erleichterung, aber nicht für Euphorie". Es mache ihr Hoffnung, dass eine demokratische Kraft den Wahlsieg der AfD "in letzter Minute" verhindert habe, sagte Knobloch am Sonntagabend. Dies zeige, dass nicht nur Extremisten mobilisieren könnten.

Allerdings bleibe "die manifeste Gefahr für die demokratischen Institutionen" bestehen, so die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Dies hinterlasse Spuren in der jüdischen Gemeinschaft: "Niemand kann schließlich sagen, ob der Damm, der heute noch gehalten hat, nicht beim nächsten Mal doch bricht."