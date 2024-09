Bamberg: Segelflugzeug stürzt auf Tankstelle

In Bamberg ist am Sonntagnachmittag ein Segelflugzeug auf ein Tankstellengelände gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der 58-jährige Pilot im Landeanflug auf den Bamberger Flugplatz gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Segelflieger eine Preisanzeigetafel und stürzte auf das Tankstellengelände.

Pilot schwer verletzt

Der Pilot konnte aus dem Flugzeug geborgen werden, erlitt aber schwere Verletzungen. Weitere Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Allerdings wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt, der Betankungsbereich wurde nach Angaben der Polizei aber nicht beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 80.000 Euro.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Ein Experte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat noch am Sonntagnachmittag vor Ort die Ermittlungen übernommen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften sei im Einsatz gewesen, da am Anfang nicht klar war, ob auch für die Bevölkerung eine Gefahr rund um die Tankstelle ausgehe, so ein Polizeisprecher. Dies sei allerdings nicht der Fall gewesen.

