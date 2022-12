> Kein Durchbruch bei Handelsstreit zwischen EU und USA

Ein Krisengespräch zwischen EU-Vertretern mit der US-Regierung hat kein Ergebnis gebracht. Beide Seiten gaben am Montag in Washington eine Erklärung ab, in der sie beteuerten, weiter konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten.