Israel greift nach Beschuss Ziele im Libanon und Gazastreifen an

Israel hat in der Nacht Ziele im Libanon und im Gazastreifen angegriffen. Die israelische Armee gab am frühen Freitagmorgen bekannt, dass sie Angriffe im Libanon ausführe. Zuvor hatte sie bereits Luftangriffe auf den Gazastreifen gemeldet.

Am Donnerstag waren dutzende Raketen aus dem Libanon in Richtung Israel abgefeuert worden. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte daraufhin Vergeltung an. Die im Südlibanon stationierte UN-Friedensmission Unifil rief beide Seiten zur Deeskalation auf.

Explosionen im Südlibanon und Gazastreifen

In der südlibanesischen Region Tyros waren am frühen Freitagmorgen mindestens drei Explosionen zu hören, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Angriffe ereigneten sich demnach in der Nähe eines palästinensischen Flüchtlingslagers, eine Rakete schlug in das Haus eines Bauern ein.

Ein pro-iranischer Sender berichtete, dass drei Gebiete im Südlibanon getroffen wurden. Die Explosionen in den frühen Morgenstunden lösten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa bei den Anwohnern Panik aus. Informationen über mögliche Opfer gibt es bislang nicht.

Offenbar Waffenfabriken und Angriffstunnel als Ziel

Israels Armee wolle "der Terrororganisation Hamas nicht erlauben, vom Libanon aus zu operieren", erklärte das Militär. Der libanesische Staat trage die Verantwortung für jeglichen Beschuss, der von seinem Gebiet ausgehe.

Zuvor hatten AFP-Journalisten von mindestens drei Explosionen im Gazastreifen berichtet. Nach palästinensischen Angaben wurden dort mehrere Ausbildungsstätten der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas getroffen. Laut Angaben der Armee bombardierten israelische Kampfjets unter anderem Waffenfabriken sowie Angriffstunnel der islamistischen Hamas.

Heftigste Eskalation an der Grenze seit 2006

Am Donnerstagnachmittag waren dutzende Raketen aus dem Libanon in Richtung Israel abgefeuert worden - die heftigste Eskalation an der Grenze seit der Konfrontation zwischen der radikalislamischen Hisbollah-Miliz und Israel im Libanonkrieg im Jahr 2006. Die Nachrichtenagentur dpa meldete mindestens 36 Raketen aus dem Libanon, AFP berichtete von 34 Raketen.

Netanjahu kündigte daraufhin Vergeltung an. "Wir werden unsere Feinde schlagen und sie werden den Preis für jeden Akt der Aggression zahlen", sagte er nach einer Sicherheitssitzung, auf der nach Angaben des Präsidialamts "eine Reihe von Entscheidungen" auf Empfehlung der israelischen Streitkräfte getroffen worden waren. "Israels Verteidigungsministerium ist auf jede Bedrohung vorbereitet, egal an welcher Front", sagte Verteidigungsminister Joav Gallant.

Der Libanon ist seit Monaten ohne Präsident und die geschäftsführende Regierung nur eingeschränkt handlungsfähig. Das Land leidet zudem unter einer schweren Wirtschaftskrise. "Der Libanon lehnt jede militärische Eskalation, die von seinem Land ausgeht, sowie die Nutzung libanesischen Territoriums zur Durchführung von Operationen, die die bestehende Stabilität gefährden kann, vehement ab", betonte der geschäftsführende Ministerpräsident Nadschib Mikati.

Wiederholte Zusammenstöße am Tempelberg

Der jüngsten Eskalation vorausgegangen waren Zusammenstöße der israelischen Polizei mit Palästinensern auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem. Der Tempelberg steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Weil dieser Tage Ramadan, das jüdische Pessach-Fest sowie Ostern gleichzeitig stattfinden, zieht es deutlich mehr Gläubige als sonst in die Jerusalemer Altstadt. Auch am Freitag kam es wieder zu Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und muslimischen Gläubigen.

Befeuert wurde der jüngste Konflikt zudem von einem Raketenbeschuss während des jüdischen Pessachfests, bei dem mindestens ein Mensch verletzt wurde. Israel beschuldigt palästinensische Aktivisten, dahinter zu stecken. "Wir wissen mit Sicherheit, dass es sich um palästinensische Angriffe handelt", sagte Armeesprecher Richard Hecht. "Es könnte die Hamas sein, es könnte der Islamische Dschihad sein, wir versuchen, das herauszufinden - aber es war nicht die Hisbollah."

UNO ruft zur friedlichen Beilegung des Konflikts auf

Die UN-Friedensmission Unifil im Südlibanon an der Grenze zu Israel erklärte am Freitag, der Libanon und Israel "wollen keinen Krieg" und rief "alle Parteien dazu auf, sämtliche Aktionen" auf beiden Seiten der Grenze einzustellen.

Die Mission mit derzeit rund 10.000 Blauhelmsoldaten ist bereits seit mehr als 40 Jahren im Einsatz. Anlass für deren Gründung war eine siebentägige Militäroffensive Israels gegen palästinensische Kämpfer im Südlibanon im März 1978.

Mit Informationen von AFP und dpa