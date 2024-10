Israel greift erneut Beirut an – katastrophale humanitäre Lage

Caritas beklagt katastrophale humanitäre Lage

Unterdessen bezeichnen Hilfsorganisationen wie Caritas die humanitäre Lage im Libanon als "Katastrophe". Rund eine Million Menschen sind den Behörden zufolge auf der Flucht. Beim Verlassen ihrer Häuser hätten die Menschen nur das Notwendigste mitnehmen können. "Am allerdringendsten werden aktuell Lebensmittel, Wasser und Medikamente benötigt", sagte Caritas-Mitarbeiterin Christin Mothsche dem Evangelischen Pressedienst. Viele Menschen campierten auf den Straßen.

Israel geht mit massiven Luftangriffen gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon vor. Die Hisbollah hatte nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mit Raketenangriffen aus dem Libanon eine zweite Front gegen Israel eröffnet. In den vergangenen Tagen nahm der Hisbollah-Beschuss weiter zu, insbesondere nach der Tötung des Anführers der Miliz, Hassan Nasrallah, in der vergangenen Woche.

Israelische Reaktion nach Raketenbeschuss aus dem Iran

In der Nacht zu Dienstag hatte Israel nach eigenen Angaben einen "begrenzten" Bodeneinsatz im Süden des Libanon begonnen. Am Dienstagabend griff der Iran dann Israel mit rund 200 Raketen an. Der israelischen Armee zufolge wurde ein großer Teil der Raketen abgefangen. Nach Angaben Teherans handelte es sich um eine Vergeltungsaktion.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte kurz nach den Angriffen an, das Regime in Teheran werde dafür bezahlen.

Biden gegen Attacke auf iranische Atomanlagen

Unklar ist noch, wie die israelische Reaktion ausfallen wird. Derweil sprach sich US-Präsident Joe Biden gegen eine Attacke auf Atomanlagen der Islamischen Republik aus. "Die Antwort ist nein", sagte Biden auf die Frage eines Reporters. Israel habe aber ein Recht, auf Irans Angriff zu reagieren.

Huthi-Miliz meldet Drohnenangriff auf Tel Aviv

Die jemenitische Huthi-Miliz verübte nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf die israelische Stadt Tel Aviv. Die Huthis erklärten, sie hätten ein "wichtiges Ziel" mit mehreren Drohnen angegriffen. Laut israelischer Armee wurde vor der zentralisraelischen Küste in der Nacht "ein verdächtiges Luftziel" abgefangen.

Guterres drängt weiter auf Waffenruhe

UN-Generalsekretär António Guterres forderte die Konfliktparteien erneut zu einer Waffenruhe auf. "Die wütenden Brände im Nahen Osten entwickeln sich rasch zu einem Inferno", sagte er bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.

Guterres ging nicht darauf ein, dass Israel ihn zuvor zur "unerwünschten Person" erklärt und das unter anderem damit begründet hatte, dass er den iranischen Raketenangriff aus ihrer Sicht nicht eindeutig verurteilt habe.

Israelischer Botschafter fordert klares Bekanntnis zu Israel

Knapp ein Jahr nach dem Hamas-Überfall auf Israel betonte der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, dass er von der Bundesregierung auch international ein klares Bekenntnis zu Israels Selbstverteidigungsrecht erwarte. "Jetzt ist die Zeit, um wahren Freunden zu zeigen, dass man in Zeiten von Dämonisierung und Delegitimierung an ihrer Seite steht", sagte Prosor der Nachrichtenagentur AFP. Deutschlands Bekenntnis zu Israels Recht auf Selbstverteidigung müssten nun "Taten folgen".

Alternativer Nobelpreis für palästinensische Organisation

Inmitten der Eskalation wurde die palästinensische Organisation "Jugend gegen Siedlungen" (YAS) mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Die Organisation und ihr Gründer Issa Amro wurden "für ihren unerschütterlichen gewaltlosen Widerstand gegen die illegale israelische Besatzung" sowie die "Förderung palästinensischer Bürgerinitiativen mit friedlichen Mitteln" ausgezeichnet, wie die in Stockholm ansässige Right-Livelihood-Stiftung mitteilte.

Mit Informationen von AFP, epd und dpa