Mehrere Tote und Verletzte bei Terrorangriff in Tel Aviv

Bei einem Schusswaffenangriff in Tel Aviv sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und sieben weitere verletzt worden. Es handele sich vermutlich um einen Terrorangriff, teilte die Polizei mit. Unter den "zahlreichen Verletzten" seien mehrere Menschen bewusstlos, hieß es in einer separaten Erklärung.

Der Angriff ereignete sich im Zentrum von Tel Aviv im Stadtviertel Jaffa. Bilder von Überwachungskameras zeigten, wie die beiden Angreifer aus einer Straßenbahn ausstiegen und mit Schnellfeuerwaffen auf Menschen schossen. Die Polizei hatte ursprünglich von sieben Verletzten bei dem "mutmaßlich terroristischen Angriff" in Tel Aviv gesprochen.

Bevölkerung soll sich vor Raketenangriff in Sicherheit bringen

Der Angriff ereignete sich kurz vor Beginn der iranischen Raketenangriffe auf Israel. Die israelische Armee hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich vorzubereiten. Es drohe eine "weitreichende" Attacke", sagte Armeesprecher Daniel Hagari in einer Ansprache im Fernsehen. Auch die US-Botschaft in Israel rief ihre Mitarbeiter und deren Angehörige an, sich in Sicherheit zu bringen.

Mit Informationen von afp und Reuters