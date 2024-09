Israels Militär bestätigt: Hisbollah-Chef bei Angriff getötet

In ihrem Kampf gegen die Hisbollah im Libanon hat Israel der Terror-Miliz den wohl schwersten Schlag seit Jahrzehnten gesetzt: Wie die Armee am Morgen mitteilte, wurde deren Anführer Hassan Nasrallah bei einem Angriff am Freitag in einem Vorort von Beirut getötet. Auch der wichtige Hisbollah-Kommandeur für den Süden des Landes, Ali Karaki, sei ums Leben gekommen. Die Hisbollah gilt als einer der mächtigsten Feinde Israels. Derzeit ist unklar, welche Folgen der Tod Nasrallahs für die Nahost-Region haben wird.

Israels Armee verkündet Tod Nasrallahs via X

"Hassan Nasrallah ist tot", erklärte Armeesprecher Nadav Shoshani am Samstag im Onlinedienst X. Auch von Seiten der Israel Defense Forces (IDF), also den israelischen Streitkräften, war am Morgen auf X zu lesen: "Hassan Nasrallah wird nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren". Der Anführer der vom Iran unterstützen Miliz soll gestern Abend bei einer israelischen Attacke ums Leben gekommen sein.