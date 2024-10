Grüne suchen Neuanfang: "Über Sprache kann man immer streiten"

Während Robert Habeck diese Woche gut gelaunt in Bayern weilte, um die Energiewende beim Spatenstich des größten Geothermiekraftwerks auf dem Festland Europas voranzutreiben, musste er sich auch um eine zweite Baustelle kümmern: seine eigene Partei. Die will er auf Linie bringen – in Richtung Mitte.

Habeck will die Grünen in die Mitte rücken

Führende Grünen-Politiker und bekennende "Realos" wie Robert Habeck und Cem Özdemir melden sich seit dem Rücktritt der Parteivorsitzenden im Bund lautstark zu Wort. "Wenn ich das sagen darf, wir haben die Chance, einen Neustart hinzulegen. Ich glaube, wir nutzen sie gerade sehr gut", freut sich Robert Habeck am Rande des Termins in München.

Mehr Wirtschaftskompetenz und klare Haltung in der Asylfrage

Habeck will die Grünen als Partei der Mitte ausrichten: weniger linke Politik, dafür mehr Wirtschaftskompetenz und einer klaren Haltung in der Asylfrage. Damit die Grünen – aller Ablehnung durch die CSU zum Trotz – als Koalitionspartner für die Union interessant werden.

Dabei setzen sich die "Realos" bereits in Szene: Zuletzt forderte Cem Özdemir in einem Gastbeitrag für die FAZ einen härteren Migrationskurs: "Wer nachweislich Schutz sucht, dem helfen wir. Für alle anderen haben wir keinen Platz", schreibt der Bundesminister.

Hofreiter: Garant für Ordnung und Humanität bei der Migration

Der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter distanziert sich im Interview mit dem BR-Politikmagazin "Kontrovers" von diesem neuen Sound in seiner Partei. Mit Blick auf einige Formulierungen in Özdemirs Artikel sagt er: "Über Sprache kann man immer streiten". Und Hofreiter schickt hinterher: "Die Grünen sind der Garant dafür, dass es künftig nicht nur Ordnung in der Migrationspolitik, sondern dass es künftig auch Humanität gibt."

Im Video: Kontrovers-Interview mit Anton Hofreiter (B‘90/Grüne), MdB: Kompromisse "unter Schmerzen"