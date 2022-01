Grünen-Vorsitzende Lang: "Verkehr in den Fokus nehmen"

Die frisch gewählte Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, will gerade bei den Themen, wo die Grünen kein Ministerium haben, Druck machen. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt nannte sie als Beispiel die Verkehrspolitik. Die Mobilitätswende sei zentral, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Außerdem sollten mehr Menschen die Möglichkeit haben zu wählen, ob sie mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Bus unterwegs sein wollen: "Dazu müssen wir als Partei das Thema Verkehr in den Fokus nehmen."

Grundsicherung für Kinder

Als erstes Projekt will Lang die Kinder-Grundsicherung angehen. Ein reiches Land wie Deutschland könne es sich nicht leisten, dass immer noch sechs Millionen Kinder in Armut leben, sagte die Grünen-Chefin. "Deshalb ist es so wichtig, dass wir gerade diesen Familien ein Versprechen geben, vor allem mit der Grundsicherung, dafür zu sorgen, dass jedes Kind in Würde aufwachsen kann."

Wandel bei der Windkraft

Zum Ausbau erneuerbarer Energien sagte Lang, junge Menschen hätten mehr verdient, als dass ihre Zukunft weiterhin in Kohlekraftwerken verheizt werde. Auch in Bayern erkennt sie einen positiven Trend was die Windkraft anbelangt: "Wenn die Menschen merken, dass sie selbst von der Energiewende profitieren, zum Beispiel, wenn die Kommunen finanziell an dem Gewinn durch Windräder beteiligt werden, dann wird das nicht mehr als Belastung gesehen, sondern als gemeinsames Erfolgsprojekt."

Ihr Alter von 28 Jahren sieht Ricarda Lang nicht als Problem. "Ich bin verdammt stolz, Politik in einer Partei zu machen, wo mein Alter, egal ob 28 oder 48, nicht darüber entscheidet, was mir politisch zugetraut wird."