Gericht: Weg vom Schlafzimmer ins Homeoffice ist versichert

Wer am Morgen beim erstmaligen Weg vom Schlafzimmer ins Homeoffice stürzt, ist nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichts gesetzlich unfallversichert. Dies entschied das Bundessozialgericht am Mittwoch in Kassel.